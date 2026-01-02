Лицемірна брехня Путіна: у The Times пояснили мотиви диктатора

Росія продовжує поширювати брехливі заяви задля маніпуляцій світовою спільнотою. Цього разу, Путін відверто збрехав Трампу про атаку безпілотників на його резиденцію під час завершення перемовин президента США із Зеленським.

Повідомлення російського диктатора вкрай засмутило Трампа, пише 24 Канал із посиланням на The Times.

Дивіться також Трамп репостнув статтю, в якій ідеться, що Путін – великий брехун і вигадав атаку на резиденцію

Чи вірить світ у чергову брехню Путіна?

Росія неодноразово використовувала пропаганду та брехливі заяви, щоб отримати бажане, однак цього разу світ не вірить у побрехеньки російського диктатора. Американські спецслужби повідомили, що така інформація є неправдивою, оскільки доказів з місця події чи супутникових знімків, які б це підтверджували немає.

Водночас Росія продовжує наполягати на своєму, заявляючи, що фахівці вже розшифрували дані зі збитого БпЛА та вони свідчать, що дрон летів прямо у резиденцію. Втім, американцям дані досі не передали.

Путін знову вибрав "дуже влучний" момент для розмови з Трампом. Цього разу вона пролунала в той момент, коли Трамп завершував переговори з Володимиром Зеленським, а мирна угода укладена на 90%. Російському диктатору вигідно саботувати будь-які домовленості між США та Україною, навіть тимчасово. Таким чином він прагне переконати Трампа, що обстріли України, її міст, інфраструктури та цивільного населення цілком виправдані, попри те, що Москва лише імітує участь у мирних переговорах.

Дмитро Медведєв прокоментував нібито атаку України на резиденцію Путіна, назвавши її доказом, що Зеленський прагне війни. Мовляв, він має переховуватись "до кінця свого нікчемного життя".

Що відомо про перебіг мирних перемовин?

За інформації видання, Путін не планує поступатись своїми жорсткими вимогами навіть попри масштабні втрати особового складу та значні економічні збитки. Водночас російська армія намагається використати нестачу особового складу в України на свою користь, відкриваючи нові напрямки атак. Також окупанти прагнуть стабілізувати оборону Покровська.

Варто зазначити, що російська економіка переживає важкі часи, оскільки повернення безробітних солдатів перетвориться на довгострокову соціальну проблему.

Цікаво! Радянській армії знадобилось 1 418 днів, аби здолати Гітлера, а 12 січня Росія воюватиме з Україною стільки ж часу, просунувшись лише на близько 48 кілометрів у напрямку Покровська.

У дипломатичному плані Москва задоволена тим, що, попри неодноразові заяви Трампа про майже повну готовність його мирного плану щодо України, ключове питання – майбутнє територій, окупованих Росією, – залишається невирішеним. Будь-які поступки з цього приводу з боку Зеленського означали б для нього політичне самогубство – що є ще однією метою Росії у цій війні,

– вважають у виданні.

Попри активне політичне лобіювання питання миру в Україні, Трамп продовжує блокувати нові санкції проти Росії та відмовляється надавати військову допомогу Україні. Європа усвідомлює, що все дедалі більше залишається сам на сам перед російською агресією, а Путін точно не відступить, адже будь-яка слабкість означатиме поразку.

У виданні переконані, що у лютому 2026 року, коли розпочнеться п'ятий рік війни, "Україна може відчути полегшення".

