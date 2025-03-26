Суд у США заблокував рішення Трампа про позбавлення фінансування "Радіо Свобода"

Федеральний суд у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення Трампа про скорочення фінансування "Радіо Свобода". Там визнали, що воно не було належно обґрунтоване і може порушувати федеральний закон.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ABC News та NBC News. Федеральний суд у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення адміністрації Дональда Трампа щодо скасування фінансування "Радіо Свобода" та скорочення діяльності Агентства глобальних медіа США (USAGM), яке займається фінансуванням низки американських медіа, зокрема "Голосу Америки", "Радіо Свобода" та "Радіо Вільна Азія".

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Федеральний суд зупинив скорочення коштів для "Радіо Свобода"

Суддя Ройс Ламберт видав тимчасовий обмежувальний наказ 25 березня, пояснивши, що рішення щодо припинення фінансування "Радіо Свобода" не було підтверджено фактами або аргументацією і ймовірно порушило федеральний закон.

Ламберт заявив, що керівництво USAGM не може одноосібно прийняти рішення про закриття "Радіо Свобода", навіть якщо таке розпорядження надає президент.

Він підкреслив, що згідно з політикою США, країна повинна підтримувати свободу вираження думок і забезпечувати відкритий обмін інформацією, що сприяє міжнародному миру та стабільності.

Це рішення стало наслідком указу Дональда Трампа, підписаного 14 березня, щодо скорочення Агентства глобальних медіа США, яке фінансує низку важливих медіа, зокрема ті, що транслюють на авторитарні країни.

Трамп вирішив скоротити діяльність цієї організації, що охоплює аудиторію понад 427 мільйонів людей по всьому світу, в тому числі на Кубі, де працює "Радіо та телебачення Марті". Рішення президента вже спричинило хвилю критики через вплив на об'єктивне висвітлення подій в країнах з обмеженою свободою слова.

Цей крок є частиною ширших спроб адміністрації Трампа провести скорочення в агентствах, які займаються міжнародними медіа, зокрема після скасування 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що стосувалося понад 5200 контрактів.