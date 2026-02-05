Фінляндія звернулася до США з дивним проханням щодо України: що не так з її заявою

З'явилася інформація, що Фінляндія закликає США не надавати Україні гарантії безпеки аналогічні 5 статті НАТО. Мовляв, нею може користуватись лише Альянс, а якщо надати таку функцію Україні, то це може підірвати довіру до оборони цього об'єднання.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що це дивна позиція, адже ця домовленість не розповсюджується на країни Європейського Союзу. Ймовірно, лише американські війська будуть захищати Україну за п'ятою статтею.

Дивіться також Публічно про це мало говоритимуть: політолог назвав ключову тему зустрічі Рютте й Зеленського

Чим небезпечна заява Фінляндії?

Андрій Городницький вважає, що п'ята стаття НАТО – це дуже ефемерна стаття, яка нічого не визначає.

Якщо вони про це говорять, то це дуже сумно. Точно це не Фінляндія має робити такі зробити, адже це одна з тих країн, яка точно знає, що таке агресія від Росії,

– зазначив він.

На думку політичного експерта, це чи не єдина країна, яка може дійсно себе захистити. З огляду на те, як Фінляндія намагається максимально акумулювати свої сили у власний ВПК.

Це потужна країна, яка готувалася і готується до вторгнення Росії. Нашій державі потрібен був такий союзник.

За словами Городницького, позиція Фінляндії – "монета з двох сторін". Якщо Росія нападе на неї, то Україна буде вимушена діяти так само. Українське військо дуже потужне у Європі, тому Фінляндії, ймовірно, було б вигідно, щоб така армія була на її боці.

Яка політика Фінляндії щодо України?