Був чіткий сигнал, – політолог сказав, чи можуть остаточно підписати мирну угоду у Давосі

Українська делегація візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який проходитиме з 19 по 23 січня. Однак навряд чи у його межах відбудеться підписання мирної угоди.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу думку, що так чи інакше може бути заявлено про гарантії безпеки. Зокрема, за прикладом Паризької декларації.

"Не думаю, що буде остаточне підписання. Тобто може бути вкотре заявлено про гарантії безпеки, за прикладом Паризької декларації. Ці умовні 10% із мирного плану, які не узгоджені – територіальні питання. Плюс тема Запорізької АЕС", – припустив він.

Триває період очікування

Ігор Чаленко зазначив, що напрацьовані документи були передані Москві Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Відповіді з російського боку не прозвучали. Їх очікують до кінця січня. Тому зараз триває період очікування. Вашингтон має опиратися й на позицію Росії.

Але те, що відбувається зараз – це, на мою думку, чітка демонстрація того, що погодження немає. Путін почав знову розповідати про цілі так званої "сво", що вони будуть добиватися і так далі. Це принаймні публічний сигнал, що у Росії відсутнє розуміння, що війну треба завершувати на компромісних умовах,

– сказав політолог.

За його словами, відбудова України – це найбільш опрацьована тема. Однак відкритим залишається питання щодо гарантій безпеки.

