У Франції серйозно розмірковують про вихід з НАТО, – Berliner Zeitung

До парламенту Франції подали ініціативу щодо виходу країни з Північноатлантичного альянсу. Авторкою пропозиції стала віцеголова парламенту Клеманс Гетте.

Клеманс Гетте – депутатка від лівої партії "Непокірна Франція". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Berliner Zeitung.

Чому Франція може вийти з НАТО?

Гетте наголосила, що ідея виходу з НАТО давно є частиною політичної лінії її партії, однак нині вона набула особливої ваги. За її словами, це пов’язано з "цілеспрямованим рішенням Сполучених Штатів Америки офіційно повернутися до неприхованої імперської політики".

Як аргументи вона навела низку дій Вашингтона, зокрема "незаконне викрадення президента Венесуели", погрози іншим суверенним державам, заяви про можливу анексію Гренландії, санкційний тиск на європейських посадовців, які наполягають на регулюванні діяльності американських цифрових гігантів, а також "хижацькі торговельні угоди", які, за її словами, були нав’язані Євросоюзу. Окремо вона згадала й про, на її думку, відкрите втручання США у виборчі процеси в Європі на користь ультраправих сил.

У сукупності ці факти, переконана Гетте, свідчать про те, що Сполучені Штати фактично відмовляються від норм міжнародного права та системи колективної безпеки, розглядаючи ЄС як свого васала. У зв’язку з цим, за її словами, настав час "більше не вважати Сполучені Штати союзником".

На її думку, вихід з НАТО дав би Франції змогу відновити військову й дипломатичну автономію та повернутися до статусу неприєднаної держави. Вона також підкреслила, що наявність ядерного потенціалу дозволяє Франції самостійно гарантувати безпеку своєї території й населення.

Berliner Zeitung зазначає, що такий сценарій не виглядає абсолютно нереалістичним. Лівоцентристський альянс, до якого входить "Непокірна Франція", нині має найбільшу фракцію в Національних зборах, а праві сили на чолі з партією Марін Ле Пен "Національне об’єднання" вже тривалий час послідовно виступають із критикою НАТО.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк озвучив 24 Каналу думку, що Франція з НАТО не вийде, хоча такий прецедент уже був в 1966 році. Водночас теоретично вихід із НАТО, за його словами, можливий, але французький парламент не збере достатньо голосів.

Як віце-спікерка пояснювала свою пропозицію?