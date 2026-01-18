Клеманс Гетте – депутат от левой партии "Непокорная Франция". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Berliner Zeitung.

Смотрите также Гренландия – ключ к Арктике: готов ли Трамп действительно расколоть НАТО и воевать с Данией

Почему Франция может выйти из НАТО?

Гетте отметила, что идея выхода из НАТО давно является частью политической линии ее партии, однако сейчас она приобрела особое значение. По ее словам, это связано с "целенаправленным решением Соединенных Штатов Америки официально вернуться к нескрываемой имперской политике".

В качестве аргументов она привела ряд действий Вашингтона, в частности "незаконное похищение президента Венесуэлы", угрозы другим суверенным государствам, заявления о возможной аннексии Гренландии, санкционное давление на европейских чиновников, которые настаивают на регулировании деятельности американских цифровых гигантов, а также "хищнические торговые соглашения", которые, по ее словам, были навязаны Евросоюзу. Отдельно она вспомнила и о, по ее мнению, открытом вмешательстве США в избирательные процессы в Европе в пользу ультраправых сил.

В совокупности эти факты, убеждена Гетте, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты фактически отказываются от норм международного права и системы коллективной безопасности, рассматривая ЕС как своего вассала. В связи с этим, по ее словам, настало время "больше не считать Соединенные Штаты союзником".

По ее мнению, выход из НАТО позволил бы Франции восстановить военную и дипломатическую автономию и вернуться к статусу неприсоединившегося государства. Она также подчеркнула, что наличие ядерного потенциала позволяет Франции самостоятельно гарантировать безопасность своей территории и населения.

Berliner Zeitung отмечает, что такой сценарий не выглядит абсолютно нереалистичным. Левоцентристский альянс, в который входит "Непокорная Франция", сейчас имеет наибольшую фракцию в Национальном собрании, а правые силы во главе с партией Марин Ле Пен "Национальное объединение" уже длительное время последовательно выступают с критикой НАТО.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк озвучил 24 Каналу мнение, что Франция из НАТО не выйдет, хотя такой прецедент уже был в 1966 году. В то же время теоретически выход из НАТО, по его словам, возможен, но французский парламент не соберет достаточно голосов.

Как вице-спикер объясняла свое предложение?