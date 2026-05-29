Румунія закриває генконсульство Росії в Констанці: консула оголосили персоною нон ґрата

Після влучання безпілотника у багатоповерхівку у місті Галац румунська влада вирішила закрити генеральне консульство Росії. Ба більше, російського консула оголосили персоною нон ґрата.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, передає Digi24.

До теми "Війна Росії перетнула ще одну межу": як Європа реагує на російську атаку по Румунії

Що сказав Дан стосовно закриття генконсульства Росії в Румунії?

Нікушор Дан нагадав, що вночі 29 травня стався серйозний інцидент із влучанням російського безпілотника у багатоповерхівку у місті Галац, де постраждали двоє громадян Румунії. Лідер країни наголосив, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, яка понад 4 роки веде агресивну війну проти України.

З огляду на цю ситуацію, генерального консула Росії оголошено персоною нон грата. А генеральне консульство Росії в Констанці буде закрито,

– сказав Нікушор Дан.

Румунський лідер також присоромив деяких румунських політичних лідерів та лідерів громадської думки, які намагаються виправдати Росію за цей інцидент.

"Тепер громадяни Румунії можуть побачити, хто є прозахідним, а хто імітує прозахідність", – додав Дан.

Він також наголосив, що російським дроном, який атакував Румунію, був безпілотник типу "Герань-2".

Ми знаємо траєкторію цього безпілотника, ми знаємо, де він проходив через Україну, ми знаємо, де він увійшов до Румунії,

– наголосив президент Румунії.

Нікушор Дан зауважив, що цей дрон був частиною рою з 43 російських безпілотників, і лише він один досяг румунської території.

Що відомо про удар російським безпілотником по Галацу в Румунії?

Російський безпілотник урізався у багатоповерховий будинок у румунському місті Галац вночі 29 травня. Внаслідок цього виник потужний вибух, а також спалахнула пожежа на 10-му поверсі.

У Міністерстві національної оборони Румунії підтвердили цей випадок, зазначивши, що в момент удару вибухнув весь корисний вантаж російського дрона. Двоє людей, зокрема 14-річний хлопець, зазнали травм – їх госпіталізували.

Варто наголосити, що Румунія є країною-членом НАТО, тож фактично Росія вгатила по території Альянсу. Речниця НАТО Еллісон Гарт засудила безвідповідальні дії країни-агресорки та наголосила, що генсек Альянсу підтримує контакти з Бухарестом щодо цього інциденту.