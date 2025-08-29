Західні союзники активно працюють над розробкою гарантій безпеки, які вони можуть надати Україні після закінчення війни. США рішуче налаштовані проти членства Києва в НАТО, однак інші члени Альянсу мають відмінну думку.

Так, міністр оборони Естонії Ханно Певкур наголосив, що членство в НАТО буде найкращою безпековою гарантією для України. Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені 29 серпня, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Що кажуть в Естонії про гарантії безпеки для України?

Ми до цих пір притримуємося позиції, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО,

– заявив Певкур.

Водночас він визнав, що членство України в Альянсі потребує певного часу. Тому союзники змушені шукати інші рішення, які можуть бути реалізовані одразу після припинення вогню. Йдеться, зокрема, про відправку європейського миротворчого контингенту в Україну.

Естонія своєю чергою могла б направити в Україну сили розміром з роту. Певкур додав, що для цього необхідна також підтримка з боку США.

Естонський міністр оборони підкреслив, що йому байдуже на супротив Росії щодо розгортання європейських сил в Україні. "Не Росії казати, що нам робити в Україні. Про це треба домовлятися з Україною", – сказав він, додавши, що сигнал диктатору буде набагато сильніший, якщо із союзниками буде США,

Певкур закликав європейців бути впевненішими у своїх власних силах, адже населення ЄС у 500 мільйонів осіб та сильна економіка дають на це всі підстави.

Що відомо про гарантії безпеки для України?