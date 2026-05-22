Продовження війни недоцільне: Угорщина підтримала надійні гарантії безпеки для України

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав надати Україні реальні гарантії безпеки в межах можливої мирної угоди. Водночас він додав, що через значні втрати з обох боків і відносно стабільну лінію фронту, продовження війни є недоцільним.

Про це стало відомо з інтерв'ю угорського лідера для Zeit im Bild.

Заяви Мадяра щодо війни в Україні

Прем'єр Угорщини прокоментував Будапештський меморандум та водночас заявив про необхідність надання Україні реальних гарантій безпеки у межах можливого мирного врегулювання війни із Росією.

Також він відзначив чималі втрати у війні із обох сторін, при відносно стабільній лінії фронту. Він додав: "Насправді немає сенсу продовжувати цю війну".

Але разом із тим наголосив, що Україна має право захищати свою територіальну цілісність та боротися за свободу та незалежність.

Ви знаєте, що територіальна цілісність України була гарантована у 1994 році Будапештським меморандумом. Проблема в тому, що міжнародна арена насправді не виконала свою роботу і не гарантувала цілісність і незалежність України. Тож тепер нам потрібна мирна угода з реальними гарантіями безпеки,

– сказав Мадяр.

Прем'єр наголосив, що реальні гарантії безпеки є критичними для України, і без них укладення будь-якої угоди, за його словами, не матиме сенсу. Мадяр також зазначив, що Угорщина готова докласти зусиль для цього, втім, зміст та строки можливої мирної угоди залежать не від Будапешта, а від сторін, які його підписуватимуть.

Лідер Угорщини запевнив, що його країна надасть всю необхідну допомогу, щоб досягти принаймні припинення вогню, а потім і мирної угоди. Однак Угорщина не планує відправляти солдатів до України як миротворців.

Нагадаємо, що дещо раніше українське МЗС заявляло про переломний момент у війні. Глава відомства Андрій Сибіга зауважив, що для досягнення миру Києву необхідно зосередитися на трьох складових – дипломатії, тиску та силі.

Тоді як Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 20 травня заявив, що Україна готова до продовження дипломатичного діалогу із Росією щодо завершення війни. Київ наразі чекає відповіді від російської сторони та американських посередників.