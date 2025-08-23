Після саміту у Білому домі 18 серпня країни НАТО почали розробляти проєкт гарантій безпеки для України. Марк Карні назвав головну запоруку уникнення повторної агресії Росії.

Прем'єр Канади Марк Карні переконаний, що головна гарантія безпеки України – це її сильне військо. Тому союзники мають подбати про його підтримку, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Що сказав Карні про гарантії безпеки для України?

Політик наголосив, що "будь-які безпекові гарантії мають починатися з потужної української армії". Він пояснив, що йдеться про озброєння, навчання, витривалість.

Також канадський прем'єр підкреслив, що захист України має бути всеосяжним і здійснюватися з суші, моря та повітря. Члени "коаліції охочих" зможуть підтримати усі ці елементи.

Карні зауважив, що участь США у гарантіях безпеки є обов'язковою. Канада, за його словами, теж потенційно відіграватиме важливу роль.