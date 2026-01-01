Глава Пентагону зненавидів генерала Каволі через Україну та Росію

На початку 2025 року команда Трампа взяла курс на замирення з Росією. Ті ж голоси здорового глузду, які стверджували, що Москва не може бути другом для США, викликали у чиновників нової адміністрації роздратування. Серед них – і міністр оборони Піт Гегсет.

Новий глава Пентагону незлюбив головнокомандувача Збройних сил США в Європі й НАТО генерала Крістофера Каволі, бо той називав речі своїми іменами. Росію – ворогом, а підтримку України – життєво необхідною, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

Дивіться також Я хотів би, щоб Путін, Трамп та Зеленський зустрілися за вечерею, – Гегсет

Чому Гегсет вимагав звільнення Каволі?

Гегсет і Каволі мали лише одну зустріч, після якої генерал почав дратувати голову Пентагона. Вона відбулася 11 лютого. Крістофер Каволі провів Гегсета до свого кабінету, де почав детально пояснювати йому все, що Європейське командування робить для підтримки України.

"Якщо ми припинимо це робити, – сказав генерал, – усе піде не в той бік". Міністра роздратувала явна симпатія генерала Каволі до України та його ворожість до Росії.

Гегсет почав асоціювати генерала Каволі з боротьбою за Україну, і ненавидіти їх обох.

Журналісти зазначають, що ворожість Гегсета до Каволі виникла на тлі примарної надії на те, що Трамп вдасться домовитися з Путіним про мир.

На початку квітня Каволі, виступаючи перед Сенатом, заявив, що Росія є "хронічною" та "зростаючою" загрозою. Кореспондентка CNN Наташа Бертран процитувала слова генерала у соцмережі "Х". Помічники переслали цей допис Гегсету як доказ того, що генерал підриває зусилля з налагодження контактів із Володимиром Путіним.

Тоді Гегсет наказав своєму начальникові апарату Касперу звільнити Каволі.

Генерал Каволі став би одним із щонайменше двох десятків вищих військових командирів, усунених міністром оборони, якби Каспер не вказав, що європейський генерал тимчасово контролюватиме американські ядерні сили в Європі. У липні його планово замінив на посаді генерал Гринкевич.

8 квітня, виступаючи перед комітетом Палати представників, Каволі повторив своє застереження щодо російської загрози. Цього разу міністр зателефонував йому і заявив, що своїми "словами, манерою та свідченнями" той підриває авторитет президента.

Каволі поцікавився у Гегсета, що саме не так він сказав. На що глава Пентагону відповів, що справа не стільки в тому, що він сказав, а в тому, чого не сказав, а саме про мирні зусилля Дональда Трампа – припинення вогню, мир і переговори.