Новый глава Пентагона невзлюбил главнокомандующего Вооруженных сил США в Европе и НАТО генерала Кристофера Каволи, потому что тот называл вещи своими именами. Россию – врагом, а поддержку Украины – жизненно необходимой, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Почему Хэгсет требовал увольнения Каволи?

Хэгсет и Каволи имели только одну встречу, после которой генерал начал раздражать главу Пентагона. Она состоялась 11 февраля. Кристофер Каволи провел Хэгсета в свой кабинет, где начал подробно объяснять ему все, что Европейское командование делает для поддержки Украины.

"Если мы прекратим это делать, – сказал генерал, – все пойдет не в ту сторону". Министра раздражала явная симпатия генерала Каволи к Украине и его враждебность к России.

Хэгсет начал ассоциировать генерала Каволи с борьбой за Украину, и ненавидеть их обоих.

Журналисты отмечают, что враждебность Хэгсета к Каволи возникла на фоне призрачной надежды на то, что Трампу удастся договориться с Путиным о мире.

В начале апреля Каволи, выступая перед Сенатом, заявил, что Россия является "хронической" и "растущей" угрозой. Корреспондент CNN Наташа Бертран процитировала слова генерала в соцсети "Х". Помощники переслали это сообщение Гегсету как доказательство того, что генерал подрывает усилия по налаживанию контактов с Владимиром Путиным.

Тогда Хэгсет приказал своему начальнику аппарата Касперу уволить Каволи.

Генерал Каволи стал бы одним из как минимум двух десятков высших военных командиров, отстраненных министром обороны, если бы Каспер не указал, что европейский генерал временно будет контролировать американские ядерные силы в Европе. В июле его планово заменил на посту генерал Гринкевич.

8 апреля, выступая перед комитетом Палаты представителей, Каволи повторил свое предостережение относительно российской угрозы. На этот раз министр позвонил ему и заявил, что своими "словами, манерой и показаниями" тот подрывает авторитет президента.

Каволи поинтересовался у Хэгсета, что именно не так он сказал. На что глава Пентагона ответил, что дело не столько в том, что он сказал, а в том, чего не сказал, а именно о мирных усилиях Дональда Трампа – прекращение огня, мир и переговоры.