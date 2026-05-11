ЄС відкинув кандидатуру "друга Путіна" на можливих мирних перемовинах

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що Герхард Шрьодер не може бути посередником на перемовинах між Росією та Європейським Союзом. Вона назвала екс-канцлера Німеччини "російським лобістом".

Каллас заявила, що інакше Путін сидітиме з обох сторін столу. Про її ставлення до кандидатуру Шредера передає The Guardian.

Що сказали в ЄС щодо Шредера?

Кая Каллас, 11 травня, перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах, прокоментувала можливе призначення Герхарда Шредера перемовником між Росією та ЄС. Головна дипломатка Євросоюзу переконана, що проросійський політик – невдала кандидатура

Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб це була саме ця особа – щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу,

– сказала Кая Каллас.

Політикиня звернула увагу на те, що припинення вогню, ініційоване Путіним, було лише цинічним захистом параду 9 травня. Вона заявила, що Росія продовжувала атакувати мирне населення в Україні.

Дипломатка сказала, що ЄС сам має призначати власних перемовників. Вона також застерегла від ширших операцій Росії в Європі, попередивши, що суперники не сполять і хочуть посилити свій вплив у Європі.

Чим відомий Герхард Шредер?

82-річний Герхард Шредер німецький політик від СДПН (Соціал-демократичної партії Німечиини). Він був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік.

Шредер під час свого перебування при владі був одним з найближчих союзників Путіна у його перший президентський термін. Ексканцлера роками критикували за дружні стосунки з Москвою та роботу на російські енергетичні компанії. Він був одним з найактивнішим лобістом російських енергоресурсів для своєї країни та яскравим представником "путінферштеєра" (тих, хто "розуміє" Путіна).

Після 2005 року мав активні політичні та економічні зв'язки з Кремлем. Шредер називав російського президента Володимира Путіна "бездоганним демократом". Був іноземним членом Російської академії наук 2008, почесним доктором наук Санкт-Петербурзького університету.

З 2010 року почав займати різні посади в російських енергетичних компаніях. Був головою Ради директорів компанії "Роснефть" (2017-2022). За близькість з Путіним, підозрювався ЗМІ в корупції та зазнав жорсткої критики.

Після початку повномасштабної війни політик так і не дистанціювався від Кремля. У січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з Кремлем та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

Що відомо про потенційні перемовини між Росією та ЄС?

Останнім часом у ЄС дедалі частіше лунають думки про необхідність відновлення прямого діалогу з Москвою.

У суботу, 9 травня, Путін заявив, що російська сторона нібито "ніколи не була закрита для переговорів". Він порадив європейцям обирати такого лідера, якому вони довіряють і який не наговорив поганих слів на адресу Москви.

Незважаючи на слова російського диктатора, про те, що, що на роль переговірника від Європи найкраще підійшов би Герхард Шредер, у Берліні виступили проти такого призначення.

У Кремлі заявили про паузу в переговорах з Україною і США. Російські чиновники прогнозують "довгий шлях до угоди".