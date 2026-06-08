"Гине надто багато людей": Папа Римський закликав Росію повернутися до переговорів

Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових ворожих атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70.

Про це повідомляє Vatican News.

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Що Папа Римський каже про війну в Україні?

Папа Лев XIV під час польоту до Мадрида поспілкувався з журналістами на борту літака. Понтифік наголосив на необхідності відновлення переговорів і якнайшвидшого припинення війни.

Потрібно повернутися до переговорів. Потрібно чинити тиск, щоб насильство і війна закінчилися та було знайдено рішення,

– сказав він.

За його словами, через війну гине "надто багато людей" і ситуацію потрібно зупинити.

Папа Римський також прокоментував інші конфлікти та війни, які тривають у світі. Зокрема, понтифік згадав Ліван, зазначивши, що Ватикан уважно стежить за ситуацією в країні та підтримує постійні контакти з місцевими релігійними структурами.

Його також запитали, чи існує в Ірані "справедлива війна". У відповідь понтифік сказав, що такі критерії там не застосовуються. Папа додав, що концепція "справедливої війни" сформувалася у ті часи, коли людство ще не могло уявити сучасний рівень озброєнь і їхню руйнівну силу.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV вже не вперше висловлюється про війну в Україні. Зокрема, взимку 2026 року він відреагував на масштабні російські обстріли енергосистеми України.

Тоді понтифік заявив, що нові удари завдають значної шкоди громадянам, особливо в умовах зниження температури і збільшеної потреби в електро- і теплопостачанні. Він також закликав припинити насильство та відновити зусилля для досягнення миру.