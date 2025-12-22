Так, як це робиться у Венесуелі, – Грем закликав Трампа захоплювати кораблі з нафтою з Росії

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на тлі ситуації, яка склалася біля берегів Венесуели звернувся до президента Дональда Трампа із закликом захоплювати кораблі з нафтою з Росії.

Такі дії він пропонує у разі відмови російського президента Володимира Путіна від мирних переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю американського чиновника для NBC News.

Про що заявив Грем?

Відомо, що США влаштували блокаду для Венесуели і вже не перший день захоплюють підсанкційні кораблі з нафтою. Сенатор-республіканець закликав американського президента робити теж з саме з кораблями Росії.

Ба більше Ліндсі Грем також очікує на підтримку з боку президента Дональда Трампа законопроєкту про запровадження тарифів за купівлю російської нафти, а також визнання Росії державою спонсором тероризму.

Якщо він цього разу скаже "ні", ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, у якого 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. І, що найважливіше, буде вилучати судна, що перевозять санкціоновану російську нафту, так само як робиться це у Венесуелі,

– сказав він.

Також, за його словами, у разі відмови Росії від переговорів США повинні передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, щоб вдарити по російських військових заводах, які виготовляють ракети та дрони.

Він підтримав укладення мирної угоди, яка не дасть змоги Росії повторити агресію. На його думку, цього можна досягти шляхом розміщення західних військ на території України, і надавши Києву реальні гарантії безпеки.

Що відбувається між США та Венесуелою?