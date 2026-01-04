Неоднозначний натяк на анексію: дружина радника Трампа виклала мапу Гренландії із прапором США

Дружина одного з наближених до Білого дому чиновників зробила натяк на можливу нову ціль. Йдеться про Кеті Міллер, яка опублікувала допис із зображенням Гренландії під прапором США.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на сторінку Кеті Міллер у соцмережі X.

До теми Услід за Венесуелою: Трамп пригрозив "увагою" ще 2 країнам

Штати зазіхають на Гренландію?

У Сполучених Штатах знову з'явилися публічні натяки на можливі зазіхання на Гренландію. Кеті Міллер, дружина одного з найближчих соратників Дональда Трампа, Стівена Міллера, оприлюднила в соцмережі X зображення острова, накритого американським прапором, супроводивши його коротким підписом "SOON" ("Скоро"). Менш ніж за пів доби допис зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

Картинка, на якій детальна мапа Гренландії поєднана з символікою США, швидко набула розголосу через очевидний політичний підтекст. Йдеться про можливий перехід острова під контроль Вашингтона. Жодних роз'яснень чи офіційних коментарів авторка допису не надала.

Зауважимо, що Гренландія відіграє стратегічно важливу роль для США в Арктиці завдяки своєму розташуванню, наявності військових об'єктів і участі в системах раннього виявлення ракетних запусків та космічного моніторингу. Упродовж останнього року Дональд Трамп неодноразово повертався до ідеї купівлі острова, однак як керівництво Гренландії, так і уряд Данії кожного разу рішуче відхиляли такі ініціативи.

Сама Кеті Міллер добре відома у політичних колах США. За першого президентського терміну Трампа вона обіймала високі комунікаційні посади, зокрема в Міністерстві внутрішньої безпеки та в апараті віцепрезидента Майка Пенса. Завдяки шлюбу зі Стівеном Міллером – одним із ключових радників Трампа та ідеологів його міграційної й безпекової політики – вона залишається тісно інтегрованою в оточення експрезидента.

На публікацію відреагував посол Данії у США Єспер Меллер Сьоренсен. Офіційна сторінка данського посольства у Вашингтоні поширила це зображення й підкреслила, що Копенгаген очікує повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія.

Водночас The Guardian зазначає, що серед потенційних напрямків інтересу Дональда Трампа можуть опинитися Іран, Куба та Гренландія.

Відколи Гренландія опинилася під загрозою анексії?