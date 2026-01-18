США можуть захопити Гренландію: у The Economist пояснили, які критичні наслідки це матиме

Пожадливість США до Гренландії спровокувала серйозну напругу в НАТО: президент Дональд Трамп, обурений опором європейських союзників, пообіцяв ввести 10% мита на імпорт із восьми країн, які відправили війська на острів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Чим загрожує захоплення Гренландії?

Дональд Трамп звинуватив союзників у створенні "дуже небезпечної ситуації для безпеки, охорони та виживання нашої планети". Він пообіцяв, що мито зросте до 25% у червні й залишатиметься "доти, доки не буде досягнуто угоди про повну та остаточну купівлю Гренландії".

Минулого тижня переговори між американськими та данськими чиновниками не дали результату. Тисячі гренландців і данців вийшли на вулиці, заявляючи, що територія "не продається", а європейські лідери гнівно відреагували на запровадження тарифів.

Якщо США поглинуть Гренландію, легально чи силою, це спричинить кризу довіри європейців до Статті 5 – положення про взаємний захист у НАТО.

Трамп неодноразово піддавав сумніву його дієвість. Європейська довіра зараз майже на межі. Якщо він готовий розчленувати одну європейську країну, чому він прийде на допомогу іншій, яку роздирає Росія?

– йдеться в матеріалі.

Можливим кроком у відповідь стане економічний тиск через санкції та мита. ЄС до цього часу утримувався від серйозної відповіді на тарифи Трампа через залежність від американської військової машини, але погрози Трампа можуть змінити ситуацію.

Ключовим питанням стане майбутнє американських військ та баз у Європі. Частина держав хотіли б їх зберегти як гарантію безпеки, інші можуть розглядати загрозу їхнього усунення як важіль впливу на США. Без доступу до європейських баз, таких як Рамштайн у Німеччині, США буде вкрай складно проєктувати військову міць в Африці та Близькому Сході.

Що відомо про ситуацію навколо Гренландії?