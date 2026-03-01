Хотів потрапити на "найбожевільніші вечірки": Ілон Маск листувався з Епштейном, – WP
- Ілон Маск у 2012-2013 роках листувався з Джеффрі Епштейном, цікавлячись світськими заходами на його острові.
- Листування відбулося після того, як Епштейн визнав провину у справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх, а помічники фінансиста намагалися організувати його візит до SpaceX.
Американський бізнесмен Ілон Маск у 2012 – 2013 роках листувався з фінансистом Джеффрі Епштейном. Згідно з оприлюднених документів, він цікавився світськими заходами на його острові.
Маск підтримував з Епштейном тривалий контакт. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на нові судові матеріали.
Дивіться також "Я поняття не мав, що коїться": Клінтон дав свідчення про Епштейна
Що відомо про листування Маска та Епштейна?
За даними видання, у листуванні йшлося про зустрічі, світські події та вечірки. В одному з електронних листів Маск запитував, "якого дня буде найбожевільніша вечірка" на острові Епштейна і обговорював можливу поїздку разом із тодішньою дружиною.
Журналісти зазначають, що частина контактів відбувалася після того, як у 2008 році Епштейн визнав провину у справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх. Також помічники фінансиста намагалися організувати його візит до офісу компанії SpaceX, яку очолює Маск. У документах згадується й брат підприємця – Кімбала Маска, який також листувався з Епштейном.
Водночас сам Маск публічно виступає за максимальну прозорість у справах фінансиста та покарання всіх причетних до його злочинів.
Що відомо про інших впливових людей, які згадують у "файлах Епштейна"?
Принцеси Беатріс та Євгенія не зможуть відвідати кінні перегони Royal Ascot через зв'язки з Джеффрі Епштейном. Принц Вільям порадив королівській родині не фотографуватися з сестрами до кінця року.
Білл Клінтон також згадується у скандальних файлах. Днями він дав закриті свідчення в Конгресі щодо своїх контактів з Джеффрі Епштейном, заперечуючи будь-які неправомірні дії. Демократи вимагали виклику Дональда Трампа для свідчень, але голова комітету Джеймс Комер заявив, що це не відбудеться.
У лютому стало відомо про зв'язки колишнього британського посла у США Пітера Мандельсона з Епштейном. Черговий топпосадовець був затриманий через зв'язки з фінансистом. Скандал навколо Мандельсона викликав політичну напруженість у Великій Британії, призвівши до його відставки з Лейбористської партії та Палати лордів.