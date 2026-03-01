Укр Рус
Хотів потрапити на "найбожевільніші вечірки": Ілон Маск листувався з Епштейном, – WP
1 березня, 15:51
Хотів потрапити на "найбожевільніші вечірки": Ілон Маск листувався з Епштейном, – WP

Юлія Харченко
Основні тези
  • Ілон Маск у 2012-2013 роках листувався з Джеффрі Епштейном, цікавлячись світськими заходами на його острові.
  • Листування відбулося після того, як Епштейн визнав провину у справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх, а помічники фінансиста намагалися організувати його візит до SpaceX.

Американський бізнесмен Ілон Маск у 2012 – 2013 роках листувався з фінансистом Джеффрі Епштейном. Згідно з оприлюднених документів, він цікавився світськими заходами на його острові.

Маск підтримував з Епштейном тривалий контакт. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на нові судові матеріали.

Що відомо про листування Маска та Епштейна?

За даними видання, у листуванні йшлося про зустрічі, світські події та вечірки. В одному з електронних листів Маск запитував, "якого дня буде найбожевільніша вечірка" на острові Епштейна і обговорював можливу поїздку разом із тодішньою дружиною.

Журналісти зазначають, що частина контактів відбувалася після того, як у 2008 році Епштейн визнав провину у справі про сексуальні злочини проти неповнолітніх. Також помічники фінансиста намагалися організувати його візит до офісу компанії SpaceX, яку очолює Маск. У документах згадується й брат підприємця – Кімбала Маска, який також листувався з Епштейном. 

Водночас сам Маск публічно виступає за максимальну прозорість у справах фінансиста та покарання всіх причетних до його злочинів.

Що відомо про інших впливових людей, які згадують у "файлах Епштейна"?

  • Принцеси Беатріс та Євгенія не зможуть відвідати кінні перегони Royal Ascot через зв'язки з Джеффрі Епштейном. Принц Вільям порадив королівській родині не фотографуватися з сестрами до кінця року.

  • Білл Клінтон також згадується у скандальних файлах. Днями він дав закриті свідчення в Конгресі щодо своїх контактів з Джеффрі Епштейном, заперечуючи будь-які неправомірні дії. Демократи вимагали виклику Дональда Трампа для свідчень, але голова комітету Джеймс Комер заявив, що це не відбудеться.

  • У лютому стало відомо про зв'язки колишнього британського посла у США Пітера Мандельсона з Епштейном. Черговий топпосадовець був затриманий через зв'язки з фінансистом. Скандал навколо Мандельсона викликав політичну напруженість у Великій Британії, призвівши до його відставки з Лейбористської партії та Палати лордів.