Трампу можуть оголосити імпічмент: спікер Джонсон розповів, який план готують демократи

Демократична партія США ініціює імпічмент чинного президента Дональда Трампа, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом після проміжних виборів 2026 року.

Відповідну інформацію повідомив спікер Палати представників США Майк Джонсон під час виступу на консервативному саміті AmericaFest. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Examiner.

Як Трампу загрожує імпічмент?

Спікер повідомив, що результати виборів 2026 року визначать подальшу долю адміністрації Дональда Трампа. За його словами, демократи вже навіть мають готовий план усунення чинного президента з його посади.

На проміжних виборах у 2026 році все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у Палаті представників, радикальні ліві оголосять імпічмент президенту Трампу,

– попередив він.

Водночас Майк Джонсон зауважив, що подібний сценарій спричинить "абсолютний хаос". У зв'язку з цим він наполегливо закликав прихильників Республіканської партії не допустити втрати більшості в Конгресі США.

На його думку, демократи, мовляв, прагнуть "демонтувати" ключові цінності республіканців, і наголосив на необхідності забезпечити Трампу повний чотирирічний президентський термін шляхом перемоги на виборах.

Що за проміжні вибори?