Спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф дав інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону. Усі його заяви звучать так, наче він не знає нічого про Росію.

Таку думку 24 Каналу висловила політична аналіткиня Ольга Курносова, зауваживши, що Трамп та його команда повторюють російські наративи. Через це вони можуть знищити США.

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Проросійські заяви Віткоффа

За словами політичної аналіткині, Віткофф має таку дуже м'яку політику щодо Росії. Він поводиться так, наче не знає про існування КДБ та ФСБ.

Ніби вчора народився. Такий собі наївний хлопчина прийшов і його Путін поплескав по плечу,

– наголосила вона.

На жаль, дуже часто російські наративи, які просуває диктатор, потім підхоплюють для своєї риторики Трамп та Віткофф. Поки невідомо, що потрібно для того, щоб президент США усвідомив всю загрозу від Росії.

Курносова зауважила, що Трамп та його команда можуть знищити Сполучені Штати, якщо продовжать таку міжнародну політику.

Проросійські погляди Віткоффа: останні заяви