Ракетні удари можливі: політолог відповів, що буде, якщо Іран атакує Європу

Іранські погрози на адресу Європи за "мовчазну згоду" з американською операцією – це цинічна пропаганда від режиму, який сам постачав зброю Росії, налагодив виробництво "Шахедів" і збив український цивільний літак.

Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що технічно Іран має ракети, здатні дістати до Європи, але практично будь-який удар по європейській країні автоматично втягне весь континент у війну і режим не матиме жодного шансу вижити.

Чи варто Європі боятися іранських ракет?

Звинувачення Європи в байдужості – це цинізм найвищого рівня, і сприймати це серйозно не варто. Мета режиму – налякати, підняти ставки та показати, що війна може розповзтися на Європу. Але ця лякалка не спрацює, бо у Європи й так є власний рахунок до США, а її позиція щодо цієї війни достатньо чітка,

– пояснив Саакян.

Пропаганда, розрахована передусім на внутрішню іранську аудиторію. Мета – створити образ Ірану, який воює проти всього цивілізованого світу за мовчазної згоди Заходу.

Технічно іранські ракети середньої дальності здатні дістати до Франції чи півдня Фінляндії. Але практично будь-який удар по Європі автоматично втягне весь континент у війну, і тоді іранський режим не матиме жодного шансу вийти з неї.

"Удар по Європі означав би іноземну операцію і реальне знищення режиму – нічого хорошого тоді не світить тим, хто зараз виходить з погрозами. Вони самі чудово розуміють, що це лише слова – і такими й залишаться", – сказав Саакян.

Зверніть увагу! Колишній член Парламентської асамблеї НАТО Пьотр Кульпа зазначає, що Дональд Трамп нині перебуває під надзвичайно сильним тиском. Із закликами згорнути військову операцію до нього звертаються союзники – зокрема держави Близького Сходу, європейські країни, а також Китай. За його словами, є чимало сигналів, що кампанія проти Ірану може затягнутися, а ставки у цьому протистоянні вже стали надзвичайно високими. На думку Кульпи, США демонструють неспроможність повною мірою гарантувати безпеку союзників, тоді як Ізраїль виглядає захищеним. Крім того, Сполучені Штати обмежені як у фінансових ресурсах, так і в часі.

