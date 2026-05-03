Іран відмовляється від ключової вимоги на переговорах зі США, – Al Arabiya

Іран готовий піти на значні поступки США. Тегеран погодився винести на стіл переговорів свою ядерну програму – раніше іранці відмовлялися це робити.

Про зміну позиції Ірану дізналося видання Al Arabiya.

Дивіться також Ще не закінчення війни: політичний консультант пояснив, що відбувається на Близькому Сході

На які поступки готовий піти Іран на переговорах зі США?

За даними Reuters, спочатку Іран пропонував зосередитися на відновленні судноплавства в Ормузькій протоці та припиненні американської морської блокади, а переговори щодо ядерної програми відкласти на потім.

Тепер же Тегеран нібито готовий обговорювати ядерну програму і пропонує обмежити збагачення урану до 3,5% та поступово скорочувати запаси збагаченого урану.

Також пропозиція передбачає поступове відкриття Ормузької протоки в обмін на зняття американської блокади.

Окрім того, Іран більше не вимагає від США вивести війська з регіону. Натомість Тегеран хоче зменшення американської військової присутності біля своїх кордонів і міжнародних гарантій безпеки від майбутніх атак.

Що цьому передувало?

Днями Іран передав США нову мирну пропозицію із 14 пунктів, яка передбачає швидке врегулювання конфлікту – протягом 30 днів.

Серед умов Ірану: гарантії безпеки від майбутніх атак, виведення американських військ із регіону поблизу Ірану, зняття морської блокади, скасування санкцій, розмороження активів і виплата компенсацій.

Також пропонується припинити бойові дії в різних регіонах, зокрема в Лівані, та змінити систему управління Ормузькою протокою.

За цим планом, після першої угоди сторони ще місяць мали б вести переговори щодо іранської ядерної програми.

Як пише CNN, президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція Ірану щодо врегулювання конфлікту є неприйнятною. Він зазначив, що уважно її вивчив, але не може погодитися з умовами Тегерана.

За його словами, Іран нібито хоче домовленостей, однак у запропонованому вигляді угода його не влаштовує.