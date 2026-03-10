Іран вдарив ракетами по німецьких військах у Йорданії, – Der Spiegel

Німецький табір у йорданському аль-Азраку в ніч на понеділок, 10 березня, зазнав удару балістичними ракетами, запущеними з території Ірану. Атака також зачепила німецьку частину йорданської авіабази, де разом із місцевими силами розміщені підрозділи ВПС США.

Зокрема, ракета (або ж її уламки) влучила в будівлю, де розміщувалися німецькі військовослужбовці. Про таке повідомляє видання Der Spiegel.

Що відомо про атаку Ірану по німецьких військах?

Зазначається, що під час атаки всі німецькі солдати та офіцери перебували в укриттях і бомбосховищах, тому жодних втрат серед бійців не сталося.

Водночас наразі не встановлено остаточно, чи ракети безпосередньо влучили на територію бази, чи пошкодження спричинили уламки перехоплених засобами ППО снарядів, що впали на об'єкт.

Варто зауважиит, що Бундесвер уже кілька років постійно присутній в аль-Азраку. Саме звідти німецька авіація забезпечує підтримку міжнародної коаліції в боротьбі з тероризмом, зокрема за допомогою літаків-заправників.

Через різке загострення ситуації на Близькому Сході командування заздалегідь суттєво скоротило чисельність особового складу на базі. Раніше там перебувала невелика тризначна кількість військовослужбовців, а база вважалася відносно безпечною завдяки потужній американській системі протиповітряної оборони, яка захищає весь табір.

Наразі Бундесвер тримає в аль-Азраку два транспортні літаки A400M у стані підвищеної готовності на випадок, якщо доведеться проводити термінову евакуацію особового складу.

Як Іран атакує сусідні країни?