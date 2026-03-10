Іран вдарив ракетами по німецьких військах у Йорданії, – Der Spiegel
- По йорданському аль-Азраку, де розташовані військові бази Німеччини, прилетіла балістика.
- Командування скоротило чисельність військових на базі через загострення ситуації, і Бундесвер підготував літаки A400M для можливої евакуації.
Німецький табір у йорданському аль-Азраку в ніч на понеділок, 10 березня, зазнав удару балістичними ракетами, запущеними з території Ірану. Атака також зачепила німецьку частину йорданської авіабази, де разом із місцевими силами розміщені підрозділи ВПС США.
Зокрема, ракета (або ж її уламки) влучила в будівлю, де розміщувалися німецькі військовослужбовці. Про таке повідомляє видання Der Spiegel.
Що відомо про атаку Ірану по німецьких військах?
Зазначається, що під час атаки всі німецькі солдати та офіцери перебували в укриттях і бомбосховищах, тому жодних втрат серед бійців не сталося.
Водночас наразі не встановлено остаточно, чи ракети безпосередньо влучили на територію бази, чи пошкодження спричинили уламки перехоплених засобами ППО снарядів, що впали на об'єкт.
Варто зауважиит, що Бундесвер уже кілька років постійно присутній в аль-Азраку. Саме звідти німецька авіація забезпечує підтримку міжнародної коаліції в боротьбі з тероризмом, зокрема за допомогою літаків-заправників.
Через різке загострення ситуації на Близькому Сході командування заздалегідь суттєво скоротило чисельність особового складу на базі. Раніше там перебувала невелика тризначна кількість військовослужбовців, а база вважалася відносно безпечною завдяки потужній американській системі протиповітряної оборони, яка захищає весь табір.
Наразі Бундесвер тримає в аль-Азраку два транспортні літаки A400M у стані підвищеної готовності на випадок, якщо доведеться проводити термінову евакуацію особового складу.
Як Іран атакує сусідні країни?
Після початку спільної американсько-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого останній атакував низку держав Перської затоки. Вибухи гриміли, зокрема в Катарі, у Саудівській Аравії, в ОАЕ, у Бахрейні.
Під ударом був власне й Ізраїль. Там 1 березня іранська балістична ракета влучила в житловий район міста Бейт-Шемеш, що призвело до загибелі 9 людей і поранення щонайменше 28.
А 4 березня Іран запустив балістичну ракету в напрямку Туреччини. Цей снаряд успішно перехопив і знищив американський есмінець ВМС США в акваторії Середземного моря. Жертв і руйнувань на турецькій території не зафіксовано.
Того ж періоду на південному сході Іраку, поблизу кордону з Іраном, стався ракетний обстріл. Один іракський прикордонник отримав поранення.