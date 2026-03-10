В частности, ракета (или ее обломки) попала в здание, где размещались немецкие военнослужащие. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Что известно об атаке Ирана по немецким войскам?

Отмечается, что во время атаки все немецкие солдаты и офицеры находились в укрытиях и бомбоубежищах, поэтому никаких потерь среди бойцов не произошло.

В то же время пока не установлено окончательно, или ракеты непосредственно попали на территорию базы, или повреждения вызвали обломки перехваченных средствами ПВО снарядов, упавших на объект.

Стоит заметить, что Бундесвер уже несколько лет постоянно присутствует в аль-Азраке. Именно оттуда немецкая авиация обеспечивает поддержку международной коалиции в борьбе с терроризмом, в частности с помощью самолетов-заправщиков.

Из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке командование заранее существенно сократило численность личного состава на базе. Ранее там находилось небольшое трехзначное количество военнослужащих, а база считалась относительно безопасной благодаря мощной американской системе противовоздушной обороны, которая защищает весь лагерь.

Сейчас Бундесвер держит в аль-Азраке два транспортных самолета A400M в состоянии повышенной готовности на случай, если придется проводить срочную эвакуацию личного состава.

Как Иран атакует соседние страны?