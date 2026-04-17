Трамп зірвав голос, накричавши на іранців під час переговорів, – сенатор Грем
- Дональд Трамп під час телефонної розмови з іранськими перемовниками накричав так, що зірвав голос.
- Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що особиста участь Трампа у переговорах з Іраном стала для нього несподіванкою.
Дональд Трамп під час телефонної розмови з іранською стороною підвищив голос на перемовників. Президент США настільки крикнув, що в один момент зірвав свій голос.
Про це в етері телеканалу Fox News розповів американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Цікаво США відкрили "полювання" на іранські танкери по всьому світу
Чому Трамп накричав на представників Ірану?
Ліндсі Грем розповів, що Дональд Трамп безпосередньо веде переговори з іранськими представниками. За словами сенатора, глава Білого дому розмовляв телефоном з іранцями кілька днів тому, і розмова стала досить напруженою.
Настільки, що Трамп голосно сказав Ірану, що станеться, якщо вони продовжуватимуть грати в ігри. У нього справді зник голос. Я б не хотів бути іранцем, який перебуває на іншому кінці цієї бесіди,
– сказав Грем.
Республіканець зізнався, що особиста участь президента США у переговорах для нього стала несподіванкою.
До речі, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу висловив думку, Дональд Трамп опинився у безвихідній ситуації після того, як майже півтора місяця тому розпочав разом з Ізраїлем операцію проти Ірану. За словами експерта, конфлікт матиме безпосередній вплив на внутрішньополітичну ситуацію та особисто Трампа, особливо напередодні проміжних виборів, які мають відбутися восени 2026 року.
Яка ситуація із переговорами між США та Іраном?
Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від створення ядерної зброї на 20 років і передати запаси збагаченого урану США. Окрім того, американський лідер заявив про готовність продовжити раніше узгоджене двотижневе припинення вогню з Іраном.
15 квітня Трамп казав, що війна з Іраном "дуже близька до завершення", але остаточно ще не завершена. Американський лідер запевнив, що не планує відновлювати бойові дії, але продовжить тиск на Іран.
США та Іран також продовжують дипломатичні перемовини для врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Але про особисту зустріч делегацій деталей поки немає.