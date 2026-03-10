Іран може активувати свої сплячі осередки за кордоном: США перехопили загадковий радіосигнал

США перехопили зашифровані радіоповідомлення Ірану. Вони, за оцінками американської розвідки, можуть бути сигналом для активації сплячих осередків Ірану за кордоном.

Про це повідомляє ABC News.

Яку інформацію отримала американська розвідка?

За інформацією джерел, повідомлення передали через потужний радіоретранслятор до кількох країн незабаром після загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї 28 лютого.

У розвідувальних структурах США припускають, що ці сигнали можуть виконувати роль своєрідного оперативного тригера для агентів, які тривалий час залишалися неактивними за межами Ісламської Республіки.

Водночас точний зміст перехоплених повідомлень поки що не вдалося встановити. У зв’язку з цим американська влада доручила правоохоронним органам посилити спостереження за підозрілою активністю на радіочастотах.

Якщо побоювання підтвердяться, це може свідчити про підготовку Тегерана до використання мережі сплячих осередків на Заході для можливих акцій у відповідь на удари США та Ізраїлю.

