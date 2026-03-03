Ізраїль ввів війська у Ліван

Армія оборони Ізраїлю увійшла до південної частини Лівану та перебуває в кількох точках поблизу прикордонної зони в рамках посиленої оборонної позиції.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Що відбувається у Лівані?

Разом з операцією "Ревучий лев" військові ЦАХАЛ діють на півдні Лівану. Згідно з оприлюдненою інформацією, підрозділи розміщені в кількох точках поблизу прикордонної зони в межах посиленої оборонної позиції.

ЦАХАЛ працює над створенням додаткового рівня безпеки для мешканців північного Ізраїлю,

– ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що Армія оборони Ізраїлю завдає прицільних ударів по об'єктах інфраструктури угруповання "Хезболла" задля нейтралізації небезпеки та недопущення спроб проникнення на територію Ізраїлю.

"Терористична організація "Хезболла" вирішила напасти на Ізраїль від імені іранського режиму, і вона понесе відповідальність. Армія оборони Ізраїлю не дозволить заподіяти шкоди цивільним особам", – додали у ЦАХАЛ.

Як діє Ізраїль у рамках операції?