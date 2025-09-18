Тепер говоритиме не лише з Путіним: ЗМІ розповіли, з ким ще Трамп потоваришував
- Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер налагодили теплі особисті стосунки, попри політичні розбіжності.
- Їхня дружба може сприяти прогресу в складних питаннях, зокрема щодо зниження тарифів та співпраці в питанні України.
Дональд Трамп здійснив свій другий державний візит до Великої Британії. Президент США та прем’єр-міністр Кір Стармер, попри політичні розбіжності, налагодили несподівано теплі особисті стосунки.
Як Трамп та Стармер знайшли спільну мову?
За словами радників, особиста дружба між Трампом і Стармером дає надію на прогрес у багатьох складних питаннях, що стоять на порядку денному.
Кілька чиновників Білого дому описали стосунки між двома лідерами, зобразивши картину несподіваного дуету, де кожен пом'якшує погляди іншого.
Є люди, які кажуть, що Стармер більш ліберальний, а президент Трамп більш консервативний. Але водночас вони обидва мають спільне бачення того, як працювати разом. І президент дуже відкритий до думок Стармера, незалежно від політичної ідеології,
– сказав Стів Віткофф, спеціальний посланець Трампа.
Неочікувано теплі відносини Стармера стали прикладом для європейських лідерів, які прагнуть зберегти прихильність Трампа та налагодити співпрацю в питанні України. Вони також сподіваються на зниження високих тарифів, що стали однією з характерних рис його адміністрації.
Стів Віткофф брав участь у багатьох зустрічах обох лідерів.
Я ніколи не чув, щоб Стармер повчав чи був поблажливим. І президент, до речі, відповідає йому тією ж повагою,
– розповів Віткофф.
Ще один представник Білого дому зазначив, що на початку другого президентського терміну одним із найбільших занепокоєнь було те, як світові лідери ладнатимуть із Трампом.
Через розбіжності в політичних поглядах адміністрація не очікувала позитивних відносин зі Стармером.
Але вони стали несподіваним дуетом,
– заявив посадовець.
За словами журналістів, урочистий історичний візит президента США до Великої Британії свідчить про те, наскільки змінилися обставини. До того ж сам Стармер докладає особливих зусиль, щоб Трамп відчував себе почутим.
Що відомо про візит Трампа до Великої Британії?
Ввечері 16 вересня Дональд Трамп з дружиною Меланією Трамп прибули до Лондона з другим державним візитом до Сполученого Королівства.
Вже наступного дня президент та перша леді прибули до Віндзора: там їх зустріли принц і принцеса Уельські для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою.
18 вересня Дональд Трамп прибув до резиденції Кіра Стармера у Чекерсі. Під час зустрічі політики підписали угоду про технологічне процвітання США та Британії.