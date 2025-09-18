Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как Трамп и Стармер нашли общий язык?

По словам советников, личная дружба между Трампом и Стармером дает надежду на прогресс во многих сложных вопросах, стоящих на повестке дня.

Несколько чиновников Белого дома описали отношения между двумя лидерами, изобразив картину неожиданного дуэта, где каждый смягчает взгляды другого.

Есть люди, которые говорят, что Стармер более либеральный, а президент Трамп более консервативный. Но в то же время они оба имеют общее видение того, как работать вместе. И президент очень открыт к мыслям Стармера, независимо от политической идеологии,

– сказал Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа.

Неожиданно теплые отношения Стармера стали примером для европейских лидеров, которые стремятся сохранить приверженность Трампа и наладить сотрудничество в вопросе Украины. Они также надеются на снижение высоких тарифов, ставших одной из характерных черт его администрации.

Стив Уиткофф участвовал во многих встречах обоих лидеров.

Я никогда не слышал, чтобы Стармер поучал или был снисходительным. И президент, кстати, отвечает ему тем же уважением,

– рассказал Уиткофф.

Еще один представитель Белого дома отметил, что в начале второго президентского срока одним из самых больших беспокойств было то, как мировые лидеры будут ладить с Трампом.

Из-за разногласий в политических взглядах администрация не ожидала положительных отношений со Стармером.

Но они стали неожиданным дуэтом,

– заявил чиновник.

По словам журналистов, торжественный исторический визит президента США в Великобританию свидетельствует о том, насколько изменились обстоятельства. К тому же сам Стармер прилагает особые усилия, чтобы Трамп чувствовал себя услышанным.

