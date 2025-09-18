Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як Трамп та Стармер знайшли спільну мову?

За словами радників, особиста дружба між Трампом і Стармером дає надію на прогрес у багатьох складних питаннях, що стоять на порядку денному.

Кілька чиновників Білого дому описали стосунки між двома лідерами, зобразивши картину несподіваного дуету, де кожен пом'якшує погляди іншого.

Є люди, які кажуть, що Стармер більш ліберальний, а президент Трамп більш консервативний. Але водночас вони обидва мають спільне бачення того, як працювати разом. І президент дуже відкритий до думок Стармера, незалежно від політичної ідеології,

– сказав Стів Віткофф, спеціальний посланець Трампа.

Неочікувано теплі відносини Стармера стали прикладом для європейських лідерів, які прагнуть зберегти прихильність Трампа та налагодити співпрацю в питанні України. Вони також сподіваються на зниження високих тарифів, що стали однією з характерних рис його адміністрації.

Стів Віткофф брав участь у багатьох зустрічах обох лідерів.

Я ніколи не чув, щоб Стармер повчав чи був поблажливим. І президент, до речі, відповідає йому тією ж повагою,

– розповів Віткофф.

Ще один представник Білого дому зазначив, що на початку другого президентського терміну одним із найбільших занепокоєнь було те, як світові лідери ладнатимуть із Трампом.

Через розбіжності в політичних поглядах адміністрація не очікувала позитивних відносин зі Стармером.

Але вони стали несподіваним дуетом,

– заявив посадовець.

За словами журналістів, урочистий історичний візит президента США до Великої Британії свідчить про те, наскільки змінилися обставини. До того ж сам Стармер докладає особливих зусиль, щоб Трамп відчував себе почутим.

