Це навіть не Трамп: скандальні файли Епштейна можуть "потопити" світового лідера, – CNN

Репутаційна криза навколо "файлів Епштейна" неочікувано вдарила по Даунінг-стріт у Великій Британії. Хоча Кір Стармер не має стосунку до фінансиста, призначення Пітера Мандельсона послом у США стало рішенням, яке викликало обурення.

У парламенті виникло масове невдоволення. Про це пише CNN.

Що може "потопити" Стармера?

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер ніколи не мав особистих зв'язків із фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Проте, через спалахи обурення у парламенті його прем'єрство опинилося під питанням.

Проблеми для Стармера виникли після того, як він призначив послом у Вашингтоні колишнього законодавця Лейбористської партії Пітера Мандельсона, який підтримував дружбу з Епштейном навіть після його засудження. Цього року Мандельсон був звільнений із посади після оприлюднення "файлів Епштейна", які свідчили про можливе передавання ним секретної інформації фінансисту під час фінансової кризи 2008 року.

Прем'єр заявив у парламенті, що Мандельсон "зрадив країну, парламент і партію". Колишній посол просив вибачився за свої зв'язки з Епштейном та залишив лави Лейбористської партії, щоб уникнути подальшого сорому для політичної сили. Зі свого боку Даунінг-стріт сподівається, що розслідування підтвердить обмеженість правдивості його заяв.

