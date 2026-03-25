Крутий, жорсткий мужик, як Трамп: Кіт Келлог неочікувано висловився про Зеленського
- Кіт Келлог порівняв Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, назвавши його жорстким та прямим лідером.
- Келлог висловив вдячність українцям за їхню боротьбу проти Росії, зазначивши, що вони фактично зупинили російську військову машину.
Колишній спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог вразив заявою. Він порівняв Володимира Зеленського з Трампом.
Про це Келлог сказав під час інтерв'ю Newsmax. Можна припустити, що Трампа не потішить це порівняння.
Чому Келлог порівняв Зеленського з Трампом?
Кіта Келлога попросили прокоментувати слова Трампа, що із Зеленським складніше мати справу, аніж з Путіним. А також висловити свою думку, як завершити війну в Україні.
Ну, по-перше, це ж не ділова угода. Це війна, яку треба завершити, і Путін є агресором, тому для цього потрібно чинити тиск на Путіна. Зеленський – жорсткий тип. Він дуже схожий на президента Трампа. Він дуже прямий. Він дуже жорсткий – не за статурою, а за характером, за тим, як він діє і як говорить,
– сказав Келлог.
Також він додав: був в Україні, спілкувався з українцями і знає, що відбувається на лінії фронту.
"Я віддаю велику шану українцям. Те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, просто вражає. Вони фактично зупинили російську військову машину. І за це їм треба віддати належне. І я думаю, що з часом Путін просто має усвідомити, що він не може виграти цю війну. Він не виграє цю війну. Він не виграє цю війну. Він просто повинен і може це зробити – оголосити перемогу і повернутися додому", – висловився генерал-лейтенант.
Трамп постійно критикує Зеленського
Наприклад, 15 березня він заявив, що Зеленський – остання людина, від якої Америці потрібна допомога. Потім були заяви, що Україна "нічого не зробила для США". І це на тлі допомоги на Близькому Сході від Києва.
Блогер Віталій Дан в ефірі 24 Каналу припустив, що Трамп може навіть і не знати, що Україна допомагає Америці. Або ж лідерові США соромно визнати свою слабкість.
Другою тезою Трампа про Зеленського є та, що він ненавидить Путіна, не хоче завершення війни і взагалі що з українським президентом складно. В Сполучених Штатах усе ж хочуть, аби Україна віддала Росії Донбас.