Поки Путін "закопує" Росію: політолог пояснив, чого чекає Китай

Китай заперечує будь-яку участь у війні Росії проти України, однак очевидним є вплив Пекіна на загальне становище російської економіки. Китайській владі, ймовірно, дуже вигідно, щоб кремлівський режим ще довго перебував у стані бойових дій, щоб використовувати ресурси країни на свою користь.

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що Китаю дуже вигідно спостерігати, як Володимир Путін "закопує" Росію. Все задля того, щоб у потрібний момент виступити головним бенефіціаром російської крили.

Що Китай чекає від Росії?

Петро Олещук підкреслив, що Китаю дуже вигідні економічні труднощі у Росії, які спричинені агресією проти України. Китайська влада підтримуватиме Путіна.

Чим довше це (війна – 24 Канал) триватиме, тим більше Росія залежатиме від Китаю, тим більше вона витрачатиме своїх потенційних ресурсів. Китайці за великим рахунком не приховують своїх інтересів,

– сказав політолог.

Олещук додав, що російська влада і загалом вся Росія стрімко перетворюється на китайський протекторат, стаючи все більш залежною від Пекіну.

Цікаво. Економіст Олег Пендзин заявив, що через ослаблення економіки Росія дедалі більше потрапляє у фінансову залежність від Китаю, який фактично вибудовує щодо неї колоніальну модель впливу. Пекін отримує доступ до ресурсів за вигідними цінами та водночас підтримує військові спроможності Москви, тоді як російські регіони, особливо віддалені, дедалі більше потерпають від економічних проблем.

Цікаво, що Китай розуміє, що Кремлю вже буде складно відмовитись від його підтримки, тому там поступово, без поспіху втілюють свій зовнішньополітичний план.

Яка роль Китаю у війні Росії проти України?