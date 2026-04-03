КНДР зрівняла з землею села біля головного ракетного полігону: що задумав Кім Чен Ин

У КНДР могли зруйнувати кілька населених пунктів біля одного із головних полігонів, призначених для запуску ракет і супутників. Можливо, влада зібралася розширювати інфраструктуру.

Це посилює занепокоєння щодо безпеки в регіоні, зокрема через війну на Близькому Сході. Про це пише Bloomberg.

Читайте також Чого вчить війна в Ірані союзників та супротивників США

До чого готується Північна Корея?

Аналітики 38 North дізналися, що у березні знесли два села із сотнями будівель на західному узбережжі КНДР. Місцевість розташована поблизу станції запуску супутників Сохе, також відомого як Тончхан-рі.

Це пов'язують із планами розвитку космічної програми Північної Кореї. У найближчі 5 років країна хоче розвивати супутники та протисупутникові технології.

У КНДР знесли два села / Фото 38 North

Північна Корея представила свою нову стратегію розвитку в лютому – документ охоплює період до 2030 року і передбачає, зокрема, запуск додаткових розвідувальних супутників на орбіту. Поява цього звіту збіглася з повідомленням КНДР про випробування нового твердопаливного двигуна, який має посилити можливості стратегічного удару. Країна активно розвиває ядерну та ракетну програми, а її лідер Кім Чен Ин дедалі більше зближується з Росією на тлі війни проти України,

– пише видання.

І хоч офіційно місце проведення випробувань не афішували, але припускають, що це може бути саме на полігоні Сохе. На це також натякають знімки, опубліковані державними ЗМІ.

Нагадаємо, що сам двигун, як стверджується, потужніший за попередній приблизно на 20%. Тож він може призначатися для міжконтинентальної балістики. Його максимальна тяга становить 2 500 кілотонн, тоді як у вересні цей показник оцінювали приблизно у 1 970 кілотонн.

У Bloomberg також зазначили, що ситуація на Близькому Сході та затяжний конфлікт викликає занепокоєння щодо можливого перекидання військових ресурсів США з Азії.

У Південній Кореї теж підтвердили, що Штати можуть перекинути частину систем ППО на Близький Схід. Так уже сталося, зокрема, із кількома пусковими установками THAAD.

