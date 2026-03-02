"Асиметричне пекло": Тайваню радять наслідувати Україну та протидіяти флоту КНР безпілотниками

Тайваню радять готуватися до можливого конфлікту з КНР, використовуючи "асиметричний пекельний ландшафт”. Проте країна стикається з низкою проблем.

Тайвань навряд чи зможе витримати війну з КНР. Про це пише Defense Express.

Читайте також "Проводив легітимні навчання": Китай уперше запустив по Тайваню військовий дрон

Що варто робити Тайваню, щоб вистояти проти КНР?

У своєму звіті аналітичний центр Center for a New American Security (CNAS) пропонує концепцію так званого "асиметричного пекельного ландшафту". Ідея полягає в масованому використанні тисяч безпілотників у поєднанні з традиційними видами озброєння. Такий підхід має ускладнити Китаю перетин Тайванської протоки та проведення десантної операції, завдаючи максимально можливих втрат ще на етапі просування військ.

Втім, як зазначає Breaking Defense, Тайвань стикається з низкою труднощів у формуванні подібної асиметричної переваги. Серед головних проблем – обмежені виробничі потужності для серійного випуску дронів, а також організаційні недоліки у збройних силах.

Зауважте! Тайвань лише минулого року серйозно взявся за розвиток власних морських дронів, хоча перший прототип представили ще у 2023 році. Після цього кілька років спостерігалося затишшя у цьому напрямку. У серпні минулого року Тайвань замовив 1320 морських дронів Kuai Chi з планом постачання на п’ять років. Якщо конфлікт із КНР розпочнеться раніше, країна ризикує не мати достатньої кількості засобів для асиметричної відповіді на вторгнення.

За оцінкою Defense Express, морські безпілотники не можуть розглядатися як універсальний засіб захисту Тайваню у можливій війні з Китаєм. На відміну від України, якій вдалося досягти ефекту несподіванки у протистоянні з Чорноморським флотом Росії, Тайвань навряд чи зможе повторити подібний сценарій.

Китайські військові, ймовірно, будуть підготовлені до атак роїв як морських, так і повітряних дронів на різних рівнях оборони, маючи сучасні системи протидії та протикорабельні засоби.

Тому, хоча дрони можуть стати одним із елементів асиметричної оборони та допомогти виснажити запаси ракет і знизити ефективність атак китайського флоту, самі по собі вони не гарантують стратегічної переваги, і Тайваню доведеться поєднувати їх із ракетними системами, протикорабельною зброєю та іншими елементами комплексної оборони.

Останні новини Тайваню