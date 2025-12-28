Коли Трамп розпочне перемовини із Зеленським: Білий дім змінив час зустрічі
- Зустріч Зеленського та Трампа у Флориді почнеться о 20:00 за Києвом, що на кілька годин раніше, ніж було заплановано.
- Зустріч відбудеться в місті Палм-Біч, штат Флорида, і українська делегація вже прибула в США.
Президенти США та України Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають зустрітися у Флориді у неділю, 28 грудня. Перемовини почнуться на кілька годин раніше, ніж було заявлено напередодні.
Про це свідчить оновлений розклад президента США на 28 грудня, який серед ЗМІ поширив Білий дім. Коли ж саме зустрінуться Зеленський і Трамп – розповість 24 Канал з посиланням на преспул Білого дому.
До речі Трамп має великі очікування від візиту Зеленського, – The New York Post
Коли розпочнеться зустріч Зеленського та Трампа у Флориді?
Згідно з розкладом, на 11:15 ранку за Північноамериканським східним часом або о 18:00 за Києвом запланована акредитація пулу президента США та лояльних до нього ЗМІ.
Сама ж зустріч Трампа та Зеленського має стартувати о 1 дня за місцевим часом або о 20 годині за Києвом.
Зауважимо, що раніше перемовини українського та американського президента було заплановано на 23:00 за Києвом. Причину зміни часу зустрічі у Білому домі не назвали.
Зустріч лідерів відбудеться у місті Палм-Біч, штат Флорида. Зеленський разом з українською делегацією уже прибули в США.
Чого очікувати від зустрічі Зеленського та Трампа в США?
- За словами українського президента, у перемовинах зі США є червоні лінії. За словами Зеленського, питання територій і ЗАЕС є дуже чутливими й не можуть вирішуватися, не врахувавши позиції суспільства. Їх можуть винести на референдум або ухвалять через законодавчі зміни.