Поки російська Камчатка переживає найбільший за останні понад 70 років природний катаклізм з комбо у вигляді землетрусу, руйнівного цунамі та виверження вулкана, на сусідніх Командорських островах наче й все спокійно, але насправді навколо цих клаптиків суші на "краю географії" потроху розгортається ціла геополітична баталія.

Саме вона й спровокувала наразі істерику серед російських можновладців, а в перспективі взагалі може стати важливим прецедентом і дати старт розпаду Росії. Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чому в росіян істерика через Командорські острови?

28 липня 2025 року на авторитетному американському профільному порталі Breaking Defense в рубриці Opinions вийшла стаття підполковника бронетанкових військ збройних сил США Джеффрі М. Фріца. Він наразі несе службу в Естонії, яка активно готується до відбиття потенційної російської агресії, проте, звертає увагу на російський Далекий Схід і пропонує США придбати у росіян Командорські острови за 15 мільярдів доларів.

Хоча пан підполковник сам визнав, що ідея ця гіпотетична і навряд чи знайде підтримку як у США, так і в Росії, а її можлива реалізація принесе чимало проблем, зокрема, етичних, його скромна пропозиція викликала справжню істерику в росіян.



Російський острів Великий Діомед, або Ратманов (праворуч), і американський острів Малий Діомед, або Крузенштерн (ліворуч), розташовані в Беринговій протоці / Фото: Жак Ланжевен / Sygma/Sygmа, Getty Images

Зокрема, її засудив депутат Держдуми Росії, голова комітету з розвитку Далекого Сходу та Арктики Микола Харитонов. Він заявив, що американці знахабніли й взагалі – "сплутали береги", бо Росія – ядерна держава і кепкувати з неї варто.

Територія у нас величезна, але нічого зайвого немає – ні шматочка землі, ні камінчика. Трамп вважає, що все можна купити або продати. Ми навіть розмовляти на цю тему не можемо. Нікому і нічого продавати не будемо. Американці просто знущаються! Треба розуміти, що 30% світових корисних копалин – у нас в країні. Сьогодні не можна дивитися на карту і думати, що можна купити. Зрозуміло, що сьогодні всі звернули свій погляд на Арктику. Якщо подивитися зверху, взяти Арктику як коло за 100%, 64% цього кола наші предки за Росією застовпили. Сьогодні перед президентом стоїть завдання посилити роботу зі збереження військових містечок у регіоні тощо. НАТО дратує, що ми там присутні та посилюємо свою присутність. Ніхто не буде продавати острови, це нетактовно так говорити. Це ж не яблуко чи курятина. Ми – ядерна держава. Люди повинні розуміти, що з нами не можна жартувати,

– депутат Харитонов наважується погрожувати ядерній державі та видає статтю в розділі "Опінія" за офіційну державну позицію США.

Потужний припадок пережила й речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала це зрадою, а 15 мільярдів порадила використати для погашення державного боргу США.

Продаж батьківщини в нашій країні вважається і за законом, і за совістю одним із найстрашніших злочинів,

– Захарова репетує через Командорські острови, про які, мабуть, вперше і почула.

Де розташовані Командорські острови та що про них відомо?

Росія вважає, що Командорські острови – це архіпелаг із чотирьох островів. Найбільший – острів Берінга.

Данець на службі російських царів Вітус Берінг у 1741 році відкрив архіпелаг, але славу отримав лише посмертну, адже на тому самому острові й загинув страшною та повільною смертю.



Крім того, до складу архіпелагу входять острови Мідний, Топориків і Арій Камінь. Назва Командорські острови – це данина пам'яті Берінга. Він був командором російської експедиції. Це звання відповідало високому 5 класу в табелі про ранги імперії.



Пам'ятник Вітусу Берінгу в Нікольському / Фото росЗМІ

Командорські острови на мапі:

Також архіпелаг охоплює десятки маленьких острівців і безіменних скал. Все це лежить між Беринговим морем і Тихим океаном. Архіпелаг розташований за 250 кілометрів на схід від узбережжя Камчатки та входить до складу Алеутського муніципального округу Камчатського краю Росії. Загальна площа островів — 1,8 тисячі квадратних кілометрів.

У США та у більшості країн світу протилежний погляд на географію Командорських островів, бо насправді це ніякий не окремий архіпелаг, а частина більшого – Алеутських островів, що належать США та геологічно є частиною Американського континенту. Фактично Командорські острови – це крайня західна частина Алеутського архіпелагу.

У самій Росії цього факту ніхто не заперечував, так було визнано навіть авторами знаменитої енциклопедії Брокгауза та Єфрона. Утім, у радянські часи росіяни вирішили рішуче відмежуватися та проголосили Командорські острови окремою формацією, до якої Америці зась.



От тільки в боротьбі за "суверенітет" радянські чиновники не придумали нічого іншого, як назвати архіпелаг адміністративним Алеутським районом, фактично визнавши приналежність до Алеутських островів США. Ця конструкція залишилась після розвалу СРСР й була успадкована сучасною Росією.

Нині населення островів – 676 людей, з них понад 600 проживають у єдиному населеному пункті архіпелагу – селі Нікольському на острові Берінга.

Більшість населення – представники корінних народів Далекого Сходу алеути, а також нащадки змішаних шлюбів між місцевою людністю та російськими колоністами – так звані російські креоли. Місцеві мешканці зазнали примусової русифікації й нині алеутською мовою на островах розмовляють не більше 10 людей.



Представники алеутів у Росії / Фото росЗМІ

Росіяни, що володіють островами майже 300 років, господарювали тут завжди екстенсивно (винищували місцеву фауну) і мало думали про збереження природи та благополуччя населення, тому потенційно багаті Командорські острови жили від кризи до кризи.

Останній її пік припав на 1990-ті, коли майже половина мешканців втекла від гуманітарної катастрофи на материк, а росіяни просто оголосили більшість території архіпелагу біосферним заповідником, фактично визнавши, що далекі острови для них – така собі валіза без ручки.

Для чого Америці Командорські острови й до чого тут Китай?

Статтю пана Фріца можна було б назвати фантастичною, якби не фігура нового президента США Дональда Трампа. Той ще з часів свого першого заходу до Білого Дому марить ідеєю Make America Great Again, а вона живиться з давньої доктрини Монро, що передбачає контроль США над усім американським континентом.

Нині ця ідея фікс вилилась у мрію придбати у Данії Гренландію, бо вона геологічно належить до Північної Америки та має велике геополітичне значення для контролю над Арктикою, крім того, потенційно несе великий економічний зиск. Що буде, коли Трампу розкажуть, що Росія володіє нехай і островами, але все ж частиною американського континенту, здогадатися неважко. Він захоче їх собі й негайно.

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Утім, крім символічного сенсу, ця ідея має і практичне значення, адже передача суверенітету над Командорськими островами США дає Америці право розмістити там свої воєнні бази, встановити над регіоном додатковий контроль і перекрити повітря Китаю, який в останні роки активно сунеться в Арктику і знаходить повну підтримку Росії.

При цьому мова йде не про мирні "льодоколи", але й про китайські підводні човни, тобто воєнні технології. За оцінкою підполковника Фріца, китайські підводні човни класів "Цзінь" і "Тан" теоретично можуть пройти через Берингову протоку та діяти під арктичним льодом, де їх буде дуже важко виявити.

Озброєні балістичними ракетами JL-3, що запускаються з підводних човнів, вони можуть загрожувати таким містам США, як Нью-Йорк і Вашингтон, з арктичних вод, які перебувають у межах дальності ракет, що перевищує 10 000 кілометрів. Якщо ці підводні човни досягнуть Атлантичного океану, час попередження про запуск може скоротитися до менше ніж 15 хвилин, що ускладнить можливості реагування США… Хоча цей сценарій є гіпотетичним, він відображає реальні тенденції. Модернізація китайського флоту та амбіції Китаю в Арктиці свідчать про те, що цей регіон може стати майбутнім коридором для підводного стримування та проєктування сили,

– підполковник Джеффрі Фриц вважає питанням національної безпеки придбання Командорських островів у Росії.



Китайський підводний човен з балістичними ракетами типу 094 / Фото Reddit

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Тобто поява баз США на островах – це пряме продовження політики Трампа щодо отримання контролю над Гренландією і ширше – над усією Арктикою (яка ось-ось, буквально в наступні 20 років, має розтанути і відкрити людям свої природні багатства, які багато сотень років були сховані під льодом.

Наскільки ця ідея реальна?

Зараз – вочевидь ні, але потрібно зважати, що в перспективі – цілком. Нині Росія продовжує війну проти України, і ця авантюра швидко спалює всі російські ресурси.

Потенційне введення американських санкцій неминучий крах режиму Путіна в Росії лише прискорює. Нагадаємо, Трамп призначив "День Д" на 8 серпня, після чого обіцяє 100% тарифи для покупців російських енергоносіїв, що має потенціал обвалити й без того суттєво зменшені надходження до російського бюджету (продаж нафти та інших вуглеводнів забезпечує третину бюджетних надходжень Росії). А оскільки Путін не хоче миру й наразі прагне воювати до останнього росіянина, то незабаром йому будуть потрібні гроші. І тут дуже доречними будуть 15 мільярдів чи скільки потрібно за непотрібні Росії Командорські острови.

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Утім, такий продаж – доволі довга процедура. Це ми знаємо хоча б за прикладом продажу росіянами Аляски в 1867 році. Тоді, до речі, цар продав разом з Аляскою й більшу частину Алеутських островів, залишивши собі Командорські. Цікаво, що багато хто з американців вважав угоду з росіянами божевіллям, а її ініціатора держсекретаря США Вільяма Сьюарда – ледь не зрадником. Нині ж Аляска вважається перлиною США, а 7,2 мільйона доларів, колись сплачені за приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів, вважаються чи не найуспішнішою угодою в історії США.

Нині ж Путін може кількох років, необхідних для проведення угоди, просто не мати, а США матимуть повне право угоди підписати, але гроші заблокувати – до того часу, поки Росія не стане нормальною (так нещодавно було з Іраном, який звільнив заручників в обмін на розбанення своїх суверенних активів, які в підсумку не отримав).

Якщо ж Росія почне "горіти" до того, як наважиться продати Командорські острови, ніщо не завадить американцям запропонувати мешканцям архіпелагу за гренландською схемою по одному мільйону доларів кожному. У такий спосіб в автохтонів з’явиться вибір – стати заможними й отримати громадянство США, а також вперше на 150 років об’єднатися з власним народом (більшість алеутів живуть під протекцією США) та мати нормальну медицину, повагу до себе, а також громадянські права та свободи. Чи бути й далі безправними жебраками в Росії з єдиною перспективою передчасно померти від передозування жахливою російською горілкою. Як думаєте, хто перший скаже "так"?

Корінні народи, зокрема ті, що розділені міжнародними кордонами, мають право підтримувати та розвивати контакти, відносини та співпрацю, зокрема діяльність духовного, культурного, політичного, економічного та соціального характеру, зі своїми членами, а також з іншими народами за межами кордонів,

– стаття 36 Декларації ООН про права корінних народів (UNDRIP) створює основу для майбутньої угоди між США та Росією.

Потенційний продаж Росією Командорських островів – це також і сигнал для всіх інших не російських територій в складі імперії Путіна. І це не просто лякалка для росіян, а цілком раціональний та вигідний для підкорених Москвою народів шлях. Адже всі народи, які позбавляться влади Кремля, не будуть потім платити репарації Україні. Тому залишатися на кораблі, що тоне, особливого сенсу нема.