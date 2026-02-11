"Ми готові до компромісів": Лавров заявив, які має умови щодо перемовин
- Сергій Лавров заявив, що Росія готова до компромісів у переговорах з Україною, але без торкання ключових принципів.
- Лавров підкреслив важливість питань безпеки Росії, що включають російську мову та православну церкву.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лаврова заявив, що вони "готові до компромісів" у переговорах з Україною. Однак, він наголосив, що питання "безпеки Росії" є дуже важливим.
Цілі російських військ також залишатимуться незмінними. Про це він заявив в інтерв'ю, передає російський РБК.
Читайте також Росіяни загнані у глухий кут: чому в Кремлі запанікували та образилися на Трампа
Чи справді Росія готова до компромісів?
Лавров заявив, що компроміси не можуть торкатись "ключових, базових принципів, від яких залежить життя держави, і найголовніше — життя мільйонів людей".
Окрім цього очільник російського МЗС звернув увагу на питання "безпеки Росії", це стосується безпосередньо російської мови та православної церкви. Ці теми російська делегація неодноразово зачіпала на переговорах в Абу-Дабі.
Ми завжди готові до компромісів, простіше кажучи, до балансу інтересів. Найголовніше, щоб законні інтереси кожної держави бралися до уваги,
– заявив Лавров.
Та все ж він цинічно зауважив, що цілі російських окупаційних військ "залишаються незмінними і не підлягають якимось кон'юнктурним компромісам".
Що відомо про останні заяви Лаврова?
Російська та українська делегації вже двічі зустрічалися в Абу-Дабі, щоб узгодити чутливі пункти можливої угоди. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав "не впадати у захоплення" через зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Він заявив, що попри активні дипломатичні контакти сторони ще далекі від реального миру.
Російський міністр запевнив, що нападати на європейські країни нібито не планують і зосереджені на війні проти України, однак знову вдалися до погроз на адресу Європи. Лавров заявили, що у разі нападу з боку Європи готові дати військову відповідь.
Водночас Сергій Лавров звинуватив Захід і Київ у нібито створенні загроз і виступив проти надання Україні гарантій безпеки. У Кремлі побоюються, що це відкриє шлях до подальшого озброєння України. Коментуючи матеріал Financial Times, він назвав можливу угоду "майже ультиматумом" для Москви та звинуватив Київ у нібито підготовці провокацій.