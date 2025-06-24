Іран залишився наодинці: чому Росія "кинула" важливого для себе партнера
- Росія не може допомогти Ірану технічно, у тактичному та оперативному планах, залишивши його наодинці в конфлікті на Близькому Сході.
- Пакистан та Китай також не надають підтримки Ірану, ніхто не бажає ескалації конфлікту.
Конфлікт на Близькому Сході загострюється. Однак ніхто не може допомогти Ірану. Навіть Росія залишила свого важливого партнера. Річ у тім, що Кремль не має можливості допомогти Тегерану технічно, у тактичному та оперативному планах.
Це 24 Каналу зауважив ізраїльський політолог, підполковник запасу армії ЦАХАЛ Аріє Зайден. За його словами, максимум, що може Росія – сховати Алі Хаменеї у Москві.
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"Є якісь розмови про те, що росіяни надішлють С-400. Наші військові з цим впораються. Якщо вони надсилають С-400, то їхній тил буде більш відкритим для українських ударів. Хай українські удари будуть більш ефективними. На мою думку, Іран залишився наодинці", – сказав він.
Зверніть увагу! Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі прибув до Москви та зустрівся з Володимиром Путіним 23 червня. Кремлівський диктатор зазначив, що у Москви та Тегерана "давні, добрі, надійні відносини", і Росія робить зусилля "для того, щоб сприяти іранському народу".
Пакистан теж не підтримує Іран. Для китайців також не потрібно активно втручатися в якісь військові дії. Вони не будуть допомагати Тегерану. Ніхто не хоче ескалації конфлікту.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо ударів по Ірану. У ніч проти 22 червня він повідомив, що бомбардувальники США успішно атакували ядерні об'єкти в Ірані. За словами американського президента, вони повністю знищені.