Це 24 Каналу зауважив ізраїльський політолог, підполковник запасу армії ЦАХАЛ Аріє Зайден. За його словами, максимум, що може Росія – сховати Алі Хаменеї у Москві.

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"Є якісь розмови про те, що росіяни надішлють С-400. Наші військові з цим впораються. Якщо вони надсилають С-400, то їхній тил буде більш відкритим для українських ударів. Хай українські удари будуть більш ефективними. На мою думку, Іран залишився наодинці", – сказав він.

Зверніть увагу! Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі прибув до Москви та зустрівся з Володимиром Путіним 23 червня. Кремлівський диктатор зазначив, що у Москви та Тегерана "давні, добрі, надійні відносини", і Росія робить зусилля "для того, щоб сприяти іранському народу".

Пакистан теж не підтримує Іран. Для китайців також не потрібно активно втручатися в якісь військові дії. Вони не будуть допомагати Тегерану. Ніхто не хоче ескалації конфлікту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо ударів по Ірану. У ніч проти 22 червня він повідомив, що бомбардувальники США успішно атакували ядерні об'єкти в Ірані. За словами американського президента, вони повністю знищені.