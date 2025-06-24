Это 24 Каналу отметил израильский политолог, подполковник запаса армии ЦАХАЛ Арие Зайден. По его словам, максимум, что может Россия – спрятать Али Хаменеи в Москве.

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"Есть какие-то разговоры о том, что россияне пришлют С-400. Наши военные с этим справятся. Если они присылают С-400, то их тыл будет более открытым для украинских ударов. Пусть украинские удары будут более эффективными. По моему мнению, Иран остался один", – сказал он.

Обратите внимание! Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным 23 июня. Кремлевский диктатор отметил, что у Москвы и Тегерана "давние, хорошие, надежные отношения", и Россия предпринимает усилия "для того, чтобы содействовать иранскому народу".

Пакистан тоже не поддерживает Иран. Для китайцев также не нужно активно вмешиваться в какие-то военные действия. Они не будут помогать Тегерану. Никто не хочет эскалации конфликта.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно ударов по Ирану. В ночь на 22 июня он сообщил, что бомбардировщики США успешно атаковали ядерные объекты в Иране. По словам американского президента, они полностью уничтожены.