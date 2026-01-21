США знесуть Іран з лиця землі, – Трамп
- Дональд Трамп заявив про готовність США знищити Іран.
- Він підкреслив, що дав чіткі вказівки щодо нищівної відповіді на будь-які провокації з боку Ірану.
Ситуація навколо Ірану та влади аятол у країні дедалі більше загострюється. У США вважають цілком реальними ймовірні загрози з боку Ірану.
Втім, Дональд Трамп заявив про готовність дати рішучу відповідь керівництву Ірану. Про це він заявив під час інтерв'ю журналістам NewsNation.
Як США можуть відповісти Ірану?
У відповідь на запитання кореспондентки про постійні погрози та провокації з боку іранського керівництва Трамп заявив, що у разі будь-яких дій проти нього наслідки для Ірану будуть нищівними.
За його словами, він дав чіткі вказівки і якщо щось трапиться, країну повністю знищать і буквально зітруть з лиця землі.
Якщо щось станеться, ми зметемо їх з лиця землі,
– підкреслив Трамп.
Варто нагадати, що не так давно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї оприлюднив у соцмережі X низку різких заяв, спрямованих проти Дональда Трампа. У своїх дописах він поклав на президента США відповідальність за криваве насильство й масові заворушення в Ірані, звинувативши його у жертвах, руйнуваннях і дискредитації іранського народу.
Після ознайомлення з цими заявами Трамп відповів, що влада в Тегерані тримається виключно на репресіях і жорстокості. На його думку, саме Хаменеї як керівник держави несе відповідальність за фактичне спустошення країни та застосування безпрецедентного рівня насильства проти власного населення.
Тоді Трамп також відкрито виступив за зміну керівництва в Ірані, наголосивши, що 37-річне правління аятоли Алі Хаменеї має підійти до кінця.
Яка ситуація в Ірані?
У країні ще з кінця грудня тривають масштабні протести, які вже призвели до загибелі тисяч людей. За наявними даними, кількість жертв може становити від 12 до 20 тисяч людей. Водночас іранська влада погрожує Сполученим Штатам та Ізраїлю, заявляючи, що у разі силового втручання на захист протестувальників ці країни стануть "законними цілями".
Коментуючи ситуацію, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов зазначив, що нинішні протести є унікальним шансом для США послабити або навіть зруйнувати режим аятол.
За його словами, настільки масштабного народного повстання в Ірані не спостерігалося вже давно, однак з низки причин зовнішні гравці поки що взяли паузу, попри досить прозорі сигнали з боку Трампа.