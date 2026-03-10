Скільки цілей США уразили в Ірані: військове командування розкрилило деталі

США завдали тисячі ударів по об'єктах Ірану в межах операції "Епічна лють". Під атаками опинилися різні елементи військової інфраструктури країни.

Про це оголосили у Центральному командуванні збройних сил США, пише The Wall Street Journal.

Що відомо про удари США по Ірану?

Від початку операції в Ірані 28 лютого Штати вдарили більше ніж по 5 тисячах цілей. Серед них: місця розташування пускових установок для балістичних ракет, системи протиповітряної оборони та об'єкти Корпусу вартових ісламської революції.

Окрім цього Центральне командування заявило про знищення чи пошкодження понад 50 суден Ірану.

Що нового відомо про можливість завершити конфлікт між США та Іраном?