США разом з ізраїльськими партнерами "невдовзі знищать ворога", – Трамп

Останні заяви американського президента Дональда Трампа стосовно перебігу операції "Епічна лють" в Ірані звучать доволі неоднозначно. Втім, сам він, здається, явно задоволений ситуацією з військового погляду.

Про це пише BBC. Там переповіли головне зі слів американського лідера про війну на Близькому Сході.

Як відбувається перебіг подій в Ірані за версією Трампа?

Під час своєї пресконференції очільник Білого дому розповів про нібито майже завершення операції. Він зауважив, що американські військові завдали ударів по понад 3000 іранських цілей, Тож, на думку Дональда Трампа, в Ірану нічого не залишилося у військовому сенсі.

Разом із нашими ізраїльськими партнерами ми розгромлюємо ворога, демонструючи приголомшливу технічну майстерність і військову міць,

– висловився Трамп.

Втім, конкретних термінів щодо завершення війни американський лідер не назвав, не виключаючи можливості продовжувати операцію. "Ми ще недостатньо перемогли", – додав він. При цьому президент США скептично ставиться до нового Верховного лідера Ірану.

Натомість, як розповів Трамп, щойно операція на Близькому Сході завершиться, світ стане набагато безпечнішим. При цьому в Ірані пригрозили зупинити експорт нафти з регіону, якщо США та Ізраїль продовжуватимуть завдавати ударів. Корпус вартових Ісламської революції прагне сам вирішувати, коли закінчиться війна.

Чи хочуть американці продовження війни в Ірані?