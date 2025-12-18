На тлі чуток про війну: Трамп зробив нову заяву щодо Венесуели та морську блокаду

Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Венесуели на тлі новин про можливе оголошення війни цій країні. Американський лідер сказав, що США хочуть повернути собі права на нафту у Венесуелі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа, яку цитує NewsNation.

Що сказав Трамп про Венесуелу?

Президент Сполучених Штатів заявив, що Венесуела "забрала землю та права на нафту" американських компаній.

За словами американського лідера, раніше такі втрати стали можливими через "недостатню увагу попередньої адміністрації", але "зараз це не повториться".

Ми хочемо це повернути. Вони забрали наші права на нафту. В нас там було багато нафти. Як знаєте, вони вигнали наші компанії, і ми хочемо їх повернути,

– заявив Дональд Трамп.

Глава Білого дому також підкреслив, що продовжить морську блокаду Венесуели, а також не пропустить танкери до країни.

"Ми не пропустимо нікого, хто не повинен проходити. Вони (режим Мадуро – 24 Канал) забрали всі наші енергетичні права – вони забрали всю нашу нафту не так давно... вони незаконно її забрали", – сказав американський лідер.

Що відомо про напруження відносин США та Венесуели?