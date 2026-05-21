В Угорщині хочуть назавжди закрити Орбану шлях до влади: у парламент внесли нову поправку

Керівна партія Угорщини "Тиса" подала до парламенту конституційну поправку, яка обмежує перебування на посаді прем'єра максимум вісьмома роками. У разі ухвалення зміни фактично унеможливлять повернення до влади експрем'єра Віктора Орбана.

21 травня керівна партія Угорщини "Тиса" почала виконувати передвиборчі обіцянки Мадяра. Про це пише Reuters.

Дивіться також Мадяр висунув умову для початку переговорів України з ЄС про вступ: яке рішення шукає Київ

Що відомо про нову поправку, яку подали до парламенту Угорщини?

Конституційна поправка передбачає обмеження терміну перебування на посаді прем'єр-міністра до восьми років. Ініціативу раніше анонсував чинний глава уряду Петер Мадяр під час передвиборчої кампанії.

Згідно з проєктом, особи, які вже обіймали посаду прем'єра щонайменше вісім років, більше не зможуть бути обрані на цю посаду. Норма поширюватиметься на всі прем'єрські терміни, починаючи з 2 травня 1990 року.

Таким чином, поправка фактично блокує можливість повернення до влади експрем'єра Віктора Орбана, який загалом очолював уряд країни протягом 16 років.

Окрім цього, документ передбачає ліквідацію Офісу захисту суверенітету – структури, створеної за часів Орбана у 2023 році. Опозиція та правозахисники раніше критикували цей орган через складання списків медіа та організацій, які влада вважала "загрозою для Угорщини".

Також уряд Мадяра планує повернути державний контроль над фондами, які управляють майже двадцятьма угорськими університетами. За попередньої влади цим структурам було передано державне майно на сотні мільярдів форинтів.

Як Орбан втратив посаду прем'єра, яку більше не зможе повернути?

Віктор Орбан втратив посаду прем'єр-міністра Угорщини після нищівної поразки його партії "Фідес" на парламентських виборах 12 квітня 2026 року. Перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, яка отримала конституційну більшість у парламенті.

На виборах зафіксували рекордну явку. Партія "Тиса" здобула 141 мандат із 199, тоді як "Фідес" отримала лише 55 місць. Саме так завершилося 16-річне безперервне правління Орбана, який очолював уряд з 2010 року.

9 травня 2026 року Петер Мадяр офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра Угорщини. Ще раніше, 25 квітня, Орбан заявив про відмову від депутатського мандата та повідомив, що залишає парламент, щоб зосередитися на внутрішній реорганізації партії "Фідес".

Які ще зміни сталися в Угорщині після того, як Мадяр став прем'єр-міністром?

В Угорщині завершили режим надзвичайного стану, який діяв із 2020 року та неодноразово продовжувався урядом Віктора Орбана. Країна повертається до стандартного режиму управління після років, коли влада працювала переважно через урядові укази. Надзвичайний стан спочатку запровадили через пандемію COVID-19, а згодом продовжили після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Уряд Угорщини заявив про відмову від практики надзвичайного управління та курс на стабілізацію економіки. Серед планів – зниження податку для працівників із мінімальною зарплатою до 9% та посилення передбачуваності фінансової політики.