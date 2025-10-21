Путін готує "цукерки" для Трампа: політолог припустив, на чому може зіграти Кремль
- У Будапешті очікується зустріч між Трампом і Путіним, де Кремль може запропонувати Трампу "цукерки" для впливу на його позицію щодо війни.
- Підготовка зустрічі супроводжується суперечливими заявами Москви, що створює тиск на Вашингтон і відволікає увагу від підтримки України.
У Будапешті очікується зустріч Дональда Трампа й Володимира Путіна. Ця подія викликає інтерес через ймовірні російські пропозиції, які можуть вплинути на позицію США щодо війни.
Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу припустив, що Кремль готує для Трампа привабливі, але підступні "цукерки", аби відновити свій вплив. Він наголосив, що без рішучої позиції Вашингтона жодного прориву у переговорах не буде.
Як Трамп змінює позицію щодо війни в Україні?
Дональд Трамп за дев'ять місяців президентства вже кілька разів змінював підхід до завершення війни. Нині він повернувся до ідеї припинення бойових дій по лінії фронту, однак Росія не погоджується на такі умови. Це ускладнює досягнення будь-яких домовленостей і створює нові ризики для України.
Трамп хоче припинення війни, але за дев'ять місяців його президентства, він уже шість разів змінював свою позицію. Зараз він знову повернувся до початкової ідеї припинення боїв по лінії фронту, однак Росія проти цього,
– пояснив Фесенко.
Непослідовність американського президента дає Кремлю простір для маневру. Москва намагається використати коливання Трампа, щоб просунути власні умови миру. У підсумку це може зробити майбутній саміт менш результативним.
Путін намагається вплинути на Трампа
Головна мета Путіна під час зустрічі у Будапешті – відновити особистий вплив на американського президента. Кремль готує символічні "цукерки" – пропозиції, які виглядатимуть як поступки, але фактично вигідні лише Росії. Такі дії мають створити враження, що саме Україна блокує мирні ініціативи.
Кожна зустріч Путіна з Трампом – це спосіб вплинути на нього, відновити маніпуляційний вплив. У Кремлі це розуміють, тому готують свої цукерки для Трампа, підступні пропозиції, щоб заманити його на свій бік,
– зазначив політолог.
Через такі сценарії Москва прагне схилити Трампа до тиску на Київ і перекласти відповідальність за продовження війни на Україну. Водночас це дозволить Кремлю представити себе миротворцем, який нібито прагне компромісу. Саме тому європейським союзникам важливо зберегти активну комунікацію зі США до та після саміту.
Що відомо про підготовку переговорів Трампа і Путіна в Будапешті?
- Після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним американський лідер заговорив про можливу зустріч у Будапешті. Цей дзвінок зірвав очікування прориву після візиту Зеленського до США та став вигідним для Кремля, який прагне затягнути процес і виграти час.
- Під час підготовки зустрічі обговорювалися умови потенційного перемир'я, однак Москва почала поширювати суперечливі заяви, створюючи тиск на Вашингтон. Росія використала тему Будапешта, щоб відволікти увагу Заходу від реальних рішень щодо підтримки України.
- Після переговорів між Марко Рубіо та Сергієм Лавровим зустріч Трампа й Путіна вирішили відкласти на невизначений час. У Кремлі заявили, що "зустріч не планувалася", формально залишивши простір для маневру та чергових маніпуляцій.