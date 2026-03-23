Одразу після Ірану: якою може бути наступна ціль Трампа

Після загострення навколо Ірану у США дедалі частіше обговорюють, де Дональд Трамп спробує показати наступну швидку перемогу. Серед таких сценаріїв називають Кубу, яка вже опинилася під сильним тиском через паливну та енергетичну кризу.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу припустив, що саме Куба може стати для Трампа наступною гучною ціллю. За його словами, для американського виборця це значно зрозуміліший сюжет, ніж війна з Іраном.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

Трампу потрібна нова швидка перемога

Шейтельман пов'язує пошук наступної цілі не лише із зовнішньою політикою, а й з американською внутрішньою ситуацією. Усередині команди Трампа вже видно розбіжності через війну з Іраном, а затягування такого конфлікту б'є по рейтингах республіканців перед проміжними виборами.

Чим довше триває ця війна, тим менше голосів Республіканська партія отримає на виборах до Конгресу в листопаді. Це друга причина, чому Трамп має негайно зупинити цю війну,

– сказав Шейтельман.

До липня Трампу, на його думку, треба показати щось значно відчутніше, ніж іранська історія, яка для американського виборця лишається далекою і не такою емоційно зрозумілою. Саме тут у розрахунок і заходить Куба, бо вона географічно близька, давно присутня в американській політичній уяві як ворог і значно легше вкладається в просту внутрішню картинку.

Куба, бо Іран – найпотужніший противник президента Трампа. Але Куба ближче. І Куба, на думку американського народу, агресивніший ворог, ніж Іран,

– наголосив політтехнолог.

Саме тому він і припускає, що після Ірану увага може швидко зміститися саме туди. Для Трампа це був би не просто новий зовнішній сюжет, а значно зручніша політична ціль, яку можна продавати виборцю як ближчу, зрозумілішу і символічно важливішу.

США вже тиснуть на Кубу без прямої війни

Шейтельман вважає, що історія з Кубою для Вашингтона почалася не вчора, за його словами, із початку року острів фактично опинився під жорстким енергетичним тиском, бо перестав отримувати нафту й нафтопродукти з Венесуели, від яких раніше залежав майже повністю.

Фактично йдеться про своєрідну нафтову блокаду Куби. З 1 січня вона перестала отримувати будь-які поставки нафти й нафтопродуктів із Венесуели,

– сказав Шейтельман.

Він додає, що Росія спробувала частково закрити цей дефіцит і відправила танкер із дизельним паливом. Але, за його словами, судно не змогло спокійно продовжити шлях і було змушене розвернутися, а вантаж пішов іншим покупцям. Тобто Куба лишилася без нормального пального саме в момент, коли для неї особливо важливий туристичний сезон.

На Кубі немає ні нафти, ні нафтопродуктів. Зараз там високий сезон, але туристів немає, усі готелі закриті, і Куба втрачає дуже багато грошей,

– наголосив політтехнолог.

Через це він і припускає, що для Трампа Куба виглядає зручною наступною ціллю. Острів уже входить у кризу, втрачає валюту від туризму і слабшає без великої воєнної кампанії.

До слова: Дональд Трамп заявив, що продовжує дедлайн для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки. Він стверджує, що між США та Іраном відбулися "дуже хороші та продуктивні переговори", а сам діалог триватиме весь тиждень.

Що відомо про нові заяви Трампа щодо Ірану?