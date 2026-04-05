США завершили місію з порятунку екіпажу літака збитого Іраном: яка доля другого пілота
- США провели успішну спецоперацію з евакуації другого пілота винищувача F-15E, збитого над Іраном.
- Пілот, поранений у горах Ірану, врятований за підтримки авіації та вже поза територією країни.
Американські військові завершили спецоперацію з евакуації другого пілота винищувача F-15E, якого збили над Іраном. Операцію провели сили спецпризначення за підтримки авіації, після чого всі підрозділи залишили територію країни.
Першого пілота вдалося евакуювати раніше, другий був поранений. Про це пише Axios.
Що відомо про долю другого пілота?
За даними видання, рятувальну місію провів спеціальний підрозділ командос за підтримки потужного повітряного прикриття. Усі сили, залучені до операції, вже залишили територію Ірану.
Йдеться про порятунок другого члена екіпажу – першого пілота вдалося врятувати раніше.
Зверніть увагу! Винищувач було збито у п'ятницю, 3 квітня, над районом Перської затоки. На борту перебували двоє військових. Після інциденту іранські медіа повідомляли, що влада країни нібито обіцяла винагороду за захоплення американського льотчика живим.
Пошуково-рятувальна операція тривала кілька днів та змогла завершитися успішно, адже пілотів вдалося евакуювати.
Президент США Дональд Трамп також поділився новиною про те, що американські військові, змогли врятувати другого пілота збитого літака раніше, ніж це зробив Іран.
Американський лідер зазначив, що військові провели "одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США" та евакуювали офіцера, який перебував "у горах Ірану за лінією фронту". Відомо, що пілот поранений, але як зазначив Трамп "з ним все буде добре".
Важливо! Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Іран тривалий час готувався до подібної операції. Попри заяви США, що потужності Ірану знищені, іранці мали запаси, які були готові застосувати потрібний момент. Як зазначає експерт, активність американської авіації на Близькому Сході стала приводом завдати удару по самовпевненості США.
Збиття літаків США Іраном: що відомо
3 квітня іранські ЗМІ повідомили, що КВІР збив американський літак. Згодом цю інформацію підтвердили й в США. На борту збитого літака перебувало двоє пілотів, яких Іран відразу захотів впіймати, але американська влада відразу розпочала рятувальну операцію.
Низка ЗМІ писали, що Ізраїль допомагав США у пошуках. Проте, Пентагон не відмовився додавати будь-які деталі про спецоперацію, окрім підтвердження факту самого збиття літака.
Згодом New York Times, посилаючись на двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, написала що в той день в США була не одна втрата. США втратили літак A-10 Warthog над Ормузькою протокою. Деталей події наразі немає.