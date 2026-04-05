США завершили місію з порятунку екіпажу літака збитого Іраном: яка доля другого пілота

Американські військові завершили спецоперацію з евакуації другого пілота винищувача F-15E, якого збили над Іраном. Операцію провели сили спецпризначення за підтримки авіації, після чого всі підрозділи залишили територію країни.

Першого пілота вдалося евакуювати раніше, другий був поранений. Про це пише Axios.

Дивіться також Трамп перейшов у "режим паніки" після втрати 2 літаків: його ексрадник пояснив, що це значить

Що відомо про долю другого пілота?

За даними видання, рятувальну місію провів спеціальний підрозділ командос за підтримки потужного повітряного прикриття. Усі сили, залучені до операції, вже залишили територію Ірану.

Зверніть увагу! Винищувач було збито у п'ятницю, 3 квітня, над районом Перської затоки. На борту перебували двоє військових. Після інциденту іранські медіа повідомляли, що влада країни нібито обіцяла винагороду за захоплення американського льотчика живим.

Пошуково-рятувальна операція тривала кілька днів та змогла завершитися успішно, адже пілотів вдалося евакуювати.

Президент США Дональд Трамп також поділився новиною про те, що американські військові, змогли врятувати другого пілота збитого літака раніше, ніж це зробив Іран.

Американський лідер зазначив, що військові провели "одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США" та евакуювали офіцера, який перебував "у горах Ірану за лінією фронту". Відомо, що пілот поранений, але як зазначив Трамп "з ним все буде добре".

Важливо! Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Іран тривалий час готувався до подібної операції. Попри заяви США, що потужності Ірану знищені, іранці мали запаси, які були готові застосувати потрібний момент. Як зазначає експерт, активність американської авіації на Близькому Сході стала приводом завдати удару по самовпевненості США.

Збиття літаків США Іраном: що відомо