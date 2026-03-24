Безпілотник, що впав у Литві, був українським, – прем'єр-міністерка країни

У Литві напередодні знайшли невідомий безпілотник, який, за інформацією влади країни, є українським. Він міг збитися зі шляху під час атаки на порт Приморськ.

Про це повідомляє Delfi та LRT.

Як український безпілотник міг опинитися у Литві?

У Литві напередодні впав невідомий безпілотник. міністр оборони країни Робертас Каунас заявив, що він був "дуже ймовірно" українським. Пізніше прем'єрка країни Інга Ругінене прямо це підтвердила.

Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов’язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії,

– заявила очільниця уряду.

Наразі точний тип дрона не встановлено.

Це, за даними служб, один з безпілотників, що летів до порту Приморськ, де був атакований термінал "Транснефть – порт Приморск" – ключовий нафтовий термінал Росії на узбережжі Балтійського моря.

Каунас зазначив, що цей дрон, ймовірно збився зі шляху під впливом РЕБу. Його не зафіксувала ані Литва, ані Білорусь, бо він летів на висоті менше 300 метрів.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що причиною падіння безпілотника на території Литви є військова агресія Росії проти України.

"На жаль, потрібно визнати, що дрони і російські, і українські можуть збиватися з курсу на основну ціль та створювати загрози для сусідніх країн… Ніхто не може гарантувати, що такого не повториться у майбутньому – ні ми, ні Польща, ні інші держави", – сказав він.

Литва задумується над власною безпекою

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав працювати над зміцненням системи протиповітряної оборони.

Ми розуміємо, що системи протиповітряної оборони не охоплюють всю висоту, всі відстані та всі об’єкти, і над цим ведеться послідовна робота,

– зазначив глава МЗС Литви.

Він також згадав про інциденти на території Польщі, куди залітали російські дрони.

За словами Будріса, після збору всієї інформації та її підтвердження ноту протесту вручать Білорусі. Країну пов'язали з інцидентом через те, що дрон впав у безпосередній близькості до її кордону, була підозра, що дрон їй належить їй або її союзниці – Росії.

"Військово-повітряні сили фіксують порушення, складають протокол з усіма обставинами, і на цій підставі ми потім вручаємо ноту. Як тільки ці обставини будуть викладені, ми це і зробимо", – сказав він.

У вівторок буде скликана Комісія з національної безпеки.

Що відомо про атаку на порт Приморськ?